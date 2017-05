De Llera: la Junta "no acordará" llevar la salas del TSJA fuera de Granada porque hacerlo sería un "despiece"

Etiquetas

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves en el Parlamento andaluz que la Junta de Andalucía "no acordará" que las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ubiquen fuera de Granada porque llevárselas de esta ciudad sería, según ha dicho, "un despiece".

En primer lugar, el consejero ha argumentado que el Estatuto de Autonomía andaluz "determina claramente" que Granada es la sede del TSJA, aunque algunas salas puedan situarse en otras ciudades de la comunidad, y que resulta "necesario" contar con la participación de la comunidad autónoma "en todo lo que afecte a la demarcación judicial de su territorio".

También ha apuntado que, dentro de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está abordar la constitución de órganos judiciales fuera de sus sedes pero, para esto, "se requiere los informes favorables de la administración prestacional competente", es decir, de la propia comunidad autónomas, "sobre todo" cuando conforme un incremento de gasto como es el caso del traslado de las salas en cuestión.

"Es indudable que es necesario el acuerdo de la administración autonómica y ese acuerdo no lo vamos a prestar", ha sentenciado el consejero. Además, ha explicado que en la Ley Orgánica del Podes Judicial "se prevén unos presupuestos concretos para el desplazamiento de la sede de un órgano a una determinada circunscripción territorial" y que, en este caso, "estos presupuestos no se dan".

Con todo, De Llera ha remachado "la voluntad" de la Junta de que "las secciones del TSJA no se desplacen a otras sedes" porque, según ha asegurado, "no hay circunstancias objetivas" que fundamenten dicho traslado. "Todo ello sin perjuicio de que, como el propio Real Decreto 229/17 establece, transcurridos 18 meses se puedan valorar las cargas de trabajo, que hoy no se pueden valorar, y entonces se tomase una nueva decisión", ha añadido.

Por último ha recordado que ya ha comunicado, tanto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, como al presidente del CGJP, Carlos Lesmes, la voluntad de la Junta de mantener las salas en Granada y también ha mantenido contactos con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido.

"RECHAZO UNÁNIME" DE GRANADA A LA DECISIÓN DEL TSJA

El titular andaluz de los temas de Justicia se ha pronunciado así ante una de las pregunta de la diputada socialista Teresa Jiménez, que ha apuntado que desde que se dio a conocer la posición del TSJA de desplazar las dos nuevas salas a otras ciudades andaluzas, se ha producido en Granada "una reacción unánime de rechazo a la misma".

"La sociedad granadina en su conjunto reclama algo que hasta ahora nunca se había sentido tan cuestionado, la capitalidad judicial que Granada ostenta y que responde a las razones de equilibrio territorial y político sobre las que se construyó nuestra comunidad", ha expuesto Vílchez en el parlamento.

A juicio de la socialista, "no existen razones que justifiquen desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el Judicial, esta propuesta". Por ello ha preguntado al Gobierno andaluz por las actuaciones que tiene previstas, desde el respeto al Poder Judicial y en el marco de sus competencias, sobre el tema.

Por último, y tras la intervención del consejero, Víchez ha agradecido a la Junta su "reacción clara, inmediata y contundente" en "defensa" de la capitalidad judicial de Andalucía y de la ubicación en Granada de las dos nuevas salas en cuestión. "Esperamos que esta defensa sea escuchada por el Ministerio de Justicia y el CGPJ, porque se trata del respeto al estatuto de autonomía y de la defensa de un equilibrio absolutamente necesario", ha concluido.