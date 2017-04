De Llera subraya el incremento del presupuesto de Justicia y destaca los refuerzos en juzgados y el ahorro en alquileres

Etiquetas

El consejero resalta el "alto cumplimiento" de una moción relativa su departamento aprobada por la Cámara

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado este miércoles el incremento de más de un siete por ciento del Presupuesto de la Junta en las partidas destinadas a la Administración de Justicia, a la par que ha puesto de relieve las medidas de refuerzo de personal funcionario, así como el ahorro progresivo en alquileres de sedes judiciales en la comunidad autónoma.

Así lo ha explicado De Llera durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para informar sobre el cumplimiento de una moción relativa a las competencias de Justicia de la Junta, que fue impulsada por el PP-A y aprobada por al Cámara en julio del pasado año.

De esta manera, De Llera ha explicado que desde el inicio de esta legislatura uno de los objetivos prioritarios de la Consejería que dirige es "lograr una justicia adaptada a las necesidades actuales y que atienda los problemas de la ciudadanía en un plazo razonable".

El consejero ha señalado que los puntos contenidos en la moción se encuentran en diferentes estados de ejecución, "con altos niveles de cumplimiento en unos casos y, en otros, con los niveles máximos alcanzables a día de hoy teniendo en cuenta el actual marco presupuestario, normativo y competencial". "Estamos ante una moción de gran envergadura, lo que añade complejidad a su ejecución", ha agregado.

Al respecto, también ha incidido en que una moción "no es más que una iniciativa parlamentaria, es una mera orientación política", cuando ha recalcado que "la relación entre el Gobierno y el Parlamento no es de subordinación en ningún caso porque no hay jerarquía entre un órgano y otro".

Desgranado el contenido de la iniciativa, De Llera ha puesto de relieve el "esfuerzo" realizado para "incrementar el número de refuerzos a través de un Plan Extraordinario que proporciona a los órganos judiciales una dotación de 186 interinos de refuerzo, 46 más que hasta ahora". "Su puesta en marcha ayuda a la solución de algunos de los efectos negativos de la carga de trabajo", ha dicho el consejero, para quien la solución definitiva pasa por un incremento de "jueces y órganos judiciales" por parte del Gobierno del Estado.

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, el titular ha recordado que cada día abren sus puertas un total de 166 sedes judiciales, por lo que "es normal que puedan surgir incidencias". Al respecto, ha indicado que durante la presente legislatura se han llevado a cabo un total de 111 obras de conservación, reforma y mantenimiento de distinto tipo en 45 sedes, por una inversión de casi cuatro millones de euros.

Igualmente, De Llera ha señalado la importancia que tiene para Andalucía que hayan concluido ya las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, "una infraestructura de gran envergadura que ha sido ejecutada en tiempo y forma y que va a permitir contar con un edificio judicial de primer nivel".

"Llevamos mucho tiempo aplicando una política de disminución progresiva de alquileres", ha proseguido el consejero, que al mismo tiempo ha informado sobre "la disminución de seis millones de euros en arrendamientos en los últimos seis años", situación que prevé afianzarse de manera "notable" en siguientes ejercicios.

En relación a los medios materiales básicos destinados para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de las sedes judiciales, De Llera ha asegurado que la Consejería va invertir en 2017 un total de 76,4 millones de euros en atender los gastos de funcionamiento de los órganos judiciales, 4,9 millones en asistencia y material informático, 9,4 millones en seguridad, 3,9 millones en mantenimiento, 2,4 en material de oficina, 8,7 en Correos, 4,7 en energía eléctrica, 1,4 en comunicaciones, 2,1 en sistemas de transporte y 8,1 en limpieza de sedes.

Sobre la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal, ha explicado que los proyectos piloto verán la luz, una vez que el Ministerio de Justicia apruebe definitivamente las relaciones de puestos de trabajo, ya aprobadas inicialmente por la Junta. El consejero ha dicho que la nueva oficina será "un verdadero motor de cambio de la justicia y va a tener una incidencia fundamental en la reorganización del personal, racionalización del trabajo".

Por otra parte, De Llera ha puesto de manifiesto que el presupuesto del año 2017 incluye un incremento de los módulos que remuneran a los abogados y procuradores de un cinco por ciento, que será completado en 2018 con otro cinco por ciento.

PP-A VE "POCA AMBICIÓN" PARA MEJORAR LA JUSTICIA

Para posicionar al PP-A, Ramón Ferreira ha lamentado la "ausencia de ambición e impulso de la Junta para la mejora la Justicia en Andalucía", así como ha señalado el intento del consejero por "maquillar o disimular la realidad". Ha recordado que todo lo que incluye la moción es competencia exclusiva del Gobierno andaluz por lo que ha pedido al titular del ramo que "evite culpar a otros de las cosas que le corresponden a este Ejecutivo".

Ha señalado que el consejero ya defendía en 2012 algunos de los contenidos que recoge la moción, si bien ha lamentado que han pasado cinco años y, a día de hoy, han sido muchos "los parches", mientras que los avances, aunque hay algunos, "han sido a un ritmo que la sociedad no puede soportar". Ferreira ha apuntado que la demanda social y política es unánime y a la administración de Justicia "le toca una reforma sustancial porque necesita un gran impulso en las competencias autonómicas", a la par que ha urgido a De Llera a cumplir con la moción aprobada por la Cámara.

Begoña Gutiérrez, de Podemos, ha advertido que parece que se están celebrando dos debates en la Cámara, por un lado, el que plantea el consejero y por otro lado, "el que sentimos otros bajando un poquito a la realidad". Y es que, a su juicio, si lo que ha explicado De Llera fuera real "los diputados de la comisión tendríamos poco que hacer" pues considera que lo planteado por el consejero "refleja una Justicia que no se corresponde con la realidad que trasladan los funcionarios y los usuarios" del sistema. Por todo, ha exigido "dejar de maquillar los datos" porque "el papel lo aguanta todo".

Por Cs, Marta Bosquet ha considerado que el mandato parlamentario de esa moción "no se ha cumplido como debiera", mientras ha defendido que "es fundamental abordar un pacto por la justicia" y apostar porque sea "ágil y moderna" para que sea totalmente independiente y despolitizada pues "la separación de poderes es el único modo de garantizar el estado de derecho". Además, ha recordado que el incremento presupuestario en este departamento se ha logrado gracias al acuerdo que Cs suscribió con el PSOE-A.

La diputada de IULV-CA María Carmen Pérez ha criticado que el consejero no haya mencionado "los puntos que ha dejado de cumplir" de la referida moción, a la par que ha recordado que el Defensor del Pueblo ha señalado las "deficiencias" de la Justicia andaluza. Ha lamentado que De Llera no haya informado de asuntos como las relaciones con su homólogo en el Gobierno central, sobre el plan de infraestructuras judiciales con vistas al 2020 o sobre el plazo para cubrir las plazas vacantes, entre otros asuntos. "Hace diagnóstico pero no le ponen la vacuna al enfermo", ha lamentado.

Por último, José Latorre, por el PSOE-A, ha criticado que parece que los grupos de la oposición "no han escuchado al consejero" y les ha acusado de hacer de sus intervenciones un "espectáculo político", toda vez que ha destacado que "a simple vista se ve que la Junta no solo cumple con su cometido sino que, además, va más allá cumpliendo con el programa de gobierno del PSOE-A, el que ha ganado las elecciones". Así, ha recomendado al resto de partidos que ganen los comicios si quieren aplicar sus propios programas.