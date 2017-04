De Llera no comparte la propuesta del TSJA de desplazar a Sevilla y Málaga las dos secciones penales de próxima creación

Etiquetas

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha dicho este jueves que no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de proponer que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

En respuesta a una pregunta oral formulada en comisión parlamentaria por la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez, el consejero del ramo ha asegurado, no obstante, que "difícilmente" el Gobierno andaluz puede llevar a cabo ninguna acción en relación a este asunto porque no tiene "ninguna competencia" sobre el mismo, siendo el Ministerio de Justicia el competente.

De Llera ha explicado que el cambio de sede se debe dar cuando haya circunstancias que lo exijan y él considera que éstas no se han dado "de momento". Así, ha indicado que comparte el posicionamiento del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien anunció un voto particular porque "no concurren circunstancias objetivas para esa división" y "no contribuye a una mejor administración de justicia".

Por su parte, la diputada de IULV-CA ha mostrado el "total desacuerdo" de su grupo con este acuerdo "fuera de lugar" y se ha sumado a las "protestas" que han surgido en la ciudad de Granada. Tras apuntar que dicha decisión "incumple el Estatuto", María del Carmen Pérez ha explicado que la ubicación de esta sede en Granada responde a "razones históricas y de arraigo".

Junto a ello, ha defendido que no existe "ninguna justificación de peso" para que se disperse la Sala de lo Penal, "salvo intenciones del Gobierno central". En su opinión, ello supone "un castigo innecesario y otro varapalo más" a la ciudad de Granada, "además del ferroviario".