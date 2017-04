López del Moral "no comparte" que haya en España una "politización de la Justicia"

Etiquetas

El PRC afea al TSJC el retraso en responder a la solicitud parlamentaria de documentación del procedimiento judicial de Ecomasa

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha opinado que la "politización de la Justicia" es un "sentimiento ciudadano" que "no comparte", aunque le "preocupa" que exista porque "a veces esa percepción" puede convertirse "en realidad".

Así lo ha expuesto López del Moral durante la presentación de los datos de la Memoria Judicial de 2016 en la Comisión de Presidencia y Justicia de Cantabria, en la que el diputado de Podemos Alberto Bolado le ha pedido una valoración sobre la "politización de la Justicia" que, a juicio, sí existe.

Y como ejemplo, el diputado de Podemos ha puesto el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de diputados y senadores, algo que, en su opinión, supone que los políticos eligen a los jueces que, posteriormente, les van a juzgar, una afirmación con la que no se ha mostrado de acuerdo López del Moral.

"Si esto es así, yo no estaría ejerciendo este cargo pero por objeción de conciencia porque no sería independiente", ha señalado el presidente del TSJC, que ha aclarado que los diputados y senadores no designan a los jueces, sino a los miembros del CGPJ, que son los encargados de nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los presidentes de Sala en ellos, así como a los de las distintas audiencias provinciales.

López del Moral ha defendido que entre los vocales del CGPJ hay profesionales de "magnífica categoría" y "gran independencia" de los partidos que los designan. Sin embargo, ha apuntado que a él "le parece bien" lo que postulan las asociaciones de jueces --el no pertenece a ninguna-- que sean los jueces y no los políticos los que elijan a los vocales del CGPJ.

Sin embargo, ha señalado que, si se adopta este mecanismo, también habría que estudiar cómo elegirán los jueces a sus compañeros.

También en respuesta a Bolado, se ha mostrado "convencido" de que a la hora de la elección, por parte del CGPJ, de los presidentes de los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales se tienen en cuenta los "méritos profesionales" y ha opinado que el proceso para el nombramiento "no puede ser más transparencia".

López del Moral, que, antes de ponerse al frente del TSJC, ha sido presidente de las audiencias provinciales de Burgos y Cantabria, en este último caso, durante dos mandatos, ha señalado que, en su caso, sus sucesivos nombramientos para estos cargos han sido llevados a cabo por distintos CGPJ, con distintas composiciones.

"He pasado por varios consejos con distintas composiciones y modestamente quiero creer que en mi persona se han valorado una serie de méritos profesionales", ha respondido al podemita.

A pesar de "no compartir" que exista dicha "politización de la Justicia", se ha mostrado a favor de la implantación de "cualquier medida" que "refuerce la independencia judicial" ya que, según ha dicho, ésta "no es un privilegio de los jueces" sino de los ciudadanos. "Es algo en lo que todos tenemos que trabajar", ha dicho López del Moral.

CORRUPCIÓN

El presidente del TSJC también ha puesto en cuestión, aunque ha dicho respetar, la opinión de Bolado sobre la extensión de la corrupción en Cantabria, un asunto sobre el que, a juicio del podemita, las memorias judiciales deberían incluir una serie de indicadores de la evolución de la corrupción.

El podemita ha señalado que las últimas estadísticas del CGPJ muestran datos, a su juicio, "preocupantes" sobre la corrupción en Cantabria y, concretamente, en Castro Urdiales, el municipio, según ha dicho, con "más problemas de corrupción de España", en el que hay varias causas pendientes de resolución, con muchos imputados y con "importantes demoras", como, por ejemplo, el caso de La Loma.

López del Moral ha señalado que "focalizar" en los casos de corrupción de un municipio concreto para "hacer una valoración de que el fenómeno de la corrupción está extendido en la comunidad autónoma" le parece "una extrapolación que no sabe si tiene un fundamento científico serio".

"LA JUSTICIA PENAL NO ES BENEVOLENTE NI JUSTICIERA, ES JUSTA"

El presidente del TSJC tampoco se ha mostrado de acuerdo con algunas apreciaciones de la portavoz Silvia Abascal sobre la dificultad que, a su juicio, existe de encontrar "sentencias ejemplarizantes" en casos de delitos de odio y, en especial, de violencia machista contra las mujeres.

"No lo puedo compartir", ha dicho López del Moral, quien ha subrayado que "La justicia penal ni es benevolente ni justiciera, la justicia penal es justa" ya que se aplican las "reglas" establecidas en el Código Penal.

La portavoz socialista también ha cuestionado a López del Moral acerca de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de malos tratos y los criterios para su concesión o no.

En este sentido, López del Moral ha expuesto los datos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander y ha señalado que este año se han solicitado 144 órdenes de protección, de las que se han concedido 100 y 44 no.

Y es que López del Moral ha explicado que lo que se valora para conceder o no estas órdenes de protección es si existe una situación objetiva de riesgo. "Cuando sacrificamos un derecho tiene que haber una causa que justifique absolutamente ese sacrificio", ha defendido el presidente del TSJC, quien, además, ha recordado la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento o comunicación.

"La sensibilidad en esta materia por parte jueces es una sensibilidad al nivel de todo el territorio nacional", ha dicho.

RETRASO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ECOMASA

Por su parte, el PRC ha afeado a López del Moral el retraso que, a juicio de los regionalistas, ha cometido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a la solicitud por parte del Parlamento regional de documentación sobre el procedimiento judicial del proyecto empresarial Ecomasa, sobre el que hay abierta una comisión de investigación parlamentaria.

El portavoz regionalista Pedro Hernando se ha quejado de que la solicitud de documentación del Parlamento data de julio de 2016 y no ha recibido una "respuesta seria" del TSJC hasta el 21 de abril de este año, cuando se informó de la existencia de dos expedientes, uno de 3.000 hojas y otro de 800.

Tras esa crítica, López del Moral ha opinado que ha habido una "mala interpretación" sobre lo ocurrido.

Y es que ha asegurado que el TSJC ha contestado a la solicitud del Parlamento "inmediatamente" en las dos ocasiones que, según ha dicho, se le han planteado, pidiendo las aclaraciones pertinente sobre el procedimiento concreto y dando traslado a los órganos competentes. "Las peticiones de información tienen unos requisitos legales", ha señalado.