MADRID. AGUADO ACUSA A CIFUENTES DE “TENER COMO PRIORIDAD PROTEGER A LOS SUYOS”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, preguntó hoy en el Pleno parlamentario a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, cómo valora la actitud y colaboración de su Gobierno con la Justicia y dijo que “una presidenta regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos”.Aguado expuso que hace un mes y medio la UCO tuvo que entrar en las dependencias de la Comunidad de Madrid para realizar siete registros sobre la operación 'Púnica' a petición del juez Eloy Velasco por “la falta de colaboración del Gobierno regional”. Refiriéndose a Cifuentes, declaró que “podrá torear a la comisión de investigación bloqueando comparecencias y peticiones de información, pero no puede torear a la Justicia”.También se refirió a un informe de 45 páginas fechado el 11 de mayo de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción, donde se explican las tres razones que motivan estos registros y destacó que la Fiscalía considera que todavía hay una cierta “autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la Comunidad y orgánicas en el partido regional”.Señaló que la Fiscalía también reconoce “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid”, ya que se han encontrado “incoherencias y carencias en la documentación aportada”."Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no es espontánea ni leal", según Aguado, quien instó a Cifuentes a que se replantee sus prioridades, ya que “un presidente regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner palos en la rueda de la Justicia”.Cifuentes negó las acusaciones de Ciudadanos y dijo que los “hechos objetivos confirman que su Gobierno ha colaborado absolutamente” con la Justicia.“Estamos colaborando con la Justicia, no tenemos nada que ocultar y hemos dado todos los papeles que nos han pedido”, explicó Cifuentes, quien señaló que este caso es de hace 11 años.Criticó al líder de Ciudadanos porque “siempre habla de asuntos de hace más de una década” y destacó que “nuestra prioridad es avanzar en transparencia y empleo”.