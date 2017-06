MADRID. EL AYUNTAMIENTO ESPERA QUE EL TSJ LES DÉ LA RAZÓN SOBRE LA REGLA DE GASTO AUNQUE DESESTIME MEDIDAS CAUTELARES

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, dijo hoy que espera que el Tribunal Superior de Justicia le dé la razón en su recurso contra la regla de gasto aunque haya desestimado tomar medidas cautelares y suspender el mandato de no disponer de 238 millones del presupuesto que le impuso el Ministerio de Economía y Hacienda.En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre restó importancia a que el TSJ haya desestimado tomar medidas cautelares y dejar sin efecto ese mandato de Hacienda, dado que el Ayuntamiento ya cumplió con él y aprobó acuerdos de no disponibilidad por valor de esos 238 millones, como le impuso el Ministerio para compensar el exceso sobre la regla de gasto en que incurrió el Consistorio en 2016.“La alegación en la que pedíamos medidas cautelares no era incompatible e iba por otro lado del recurso”, explicó la portavoz, quien añadió que el Gobierno municipal espera “en todo caso la estimación del recurso, que es el fondo de la cuestión” y, como señala el juez en el auto, “requiere más tiempo”.