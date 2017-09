MADRID. CARMENA DICE A PP Y CS QUE LAS PETICIONES DE REPROBACIÓN LAS TIENEN QUE HACER “EN EL SENO DEL AYUNTAMIENTO”

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este viernes que no tiene “noticia” de que PP y Ciudadanos le hayan pedido reprobar a los tres concejales de Ahora Madrid que firmaron el manifiesto por el derecho a decidir de Cataluña y solicitó a estos grupos que, en su caso, tramiten la petición “en el seno del Ayuntamiento” y no a través de los medios de comunicación.Carmena hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta que se le formuló durante su visita a la escuela municipal infantil ‘La Patria Chica’ en Carabanchel, donde presentó junto a la vicealcaldesa y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, la idiosincrasis y el programa de este tipo de centros .Ayer, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, le pidió en el Fórum Europa que reprobara a su delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y a los también concejales de Ahora Madrid Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, por haber firmado el manifiesto de los convocantes del acto en defensa del derecho a decidir de Cataluña que se iba a celebrar en el entorno de Matadero pero fue suspendido por el juez tras la suspensión cautelar del referéndum por el Tribunal Constitucional.Por su parte, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que acudió a la intervención de Villacís, pidió también a Carmena a su llegada al acto que hiciera una “manifestación inequívoca” en favor de la legalidad y corrigiera a estos tres concejales.Sin embargo, la alcaldesa dijo no tener “noticia” de esas peticiones y precisó que “lo importante” es el diálogo directo que mantienen los grupos municipales en el Ayuntamiento. “No podemos estar haciendo de recaderos”, dijo, en el sentido de que unos contesten a lo que los otros declaran ante los medios de comunicación. “El debate tiene que ser en el seno del Ayuntamiento. No tengo noticia de que ningún grupo se haya dirigido a mí con esa petición”, zanjó.