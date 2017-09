MADRID. CARMENA RECOMENDÓ A MATO Y MAYER QUE CONTESTARAN A TODO Y DIJERAN LA VERDAD SOBRE EL OPEN DE TENIS

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró este lunes que recomendó a sus delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer que dijeran la verdad y contestaran a todas las preguntas en su declaración judicial por el informe sobre el Open de tenis de Madrid, en la que, insistió, comparecen como denunciados y no como imputados.Preguntada por los periodistas en su asistencia a una exposición dedicada a mujeres premio Nobel en la que quiso defender la “cultura de las mujeres” como clave para la paz, reconoció que había hablado con los dos concejales antes de acudir a declarar y que les había dicho que “tienen que decir la verdad” y “contestar a todas las preguntas”; es decir, “lo que debe hacer un ciudadano, un concejal”.Admitió que los cargos públicos están “sometidos a que nuestros actos se discutan, se contradigan”, y que es bueno que “tengan el control que han de tener, especialmente por las autoridades judiciales”.No obstante, insistió en su tesis de que ni Sánchez Mato ni Mayer están imputados tras la querella del Grupo Municipal Popular por el informe que encargaron por 100.000 euros para sustentar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis, pese a que ya había cuatro informes que descartaban irregularidades.“No están imputados, están citados como querellados”, se reafirmó, subrayando que la última Ley de Enjuiciamiento Criminal dejó “esclarecido lo que es la imputación de lo que es la denuncia” , ocurriendo la primera cuando el juez “dirige una actuación concreta” contra el denunciado.Carmena no quiso entrar a comentar la queja del portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, de que la defensa de los concejales se había negado a facilitar al Grupo Popular la lectura de derechos a Sánchez Mato y Mayer, incluyendo el que tienen de no decir la verdad para protegerse; una lectura que, a su juicio, constituye la “prueba fehaciente” de que están imputados. “La alcaldesa no es una comentarista política”, despejó. “Yo hablo de la política del Ayuntamiento. Respecto a lo que digan los demás no tengo nada que decir”.