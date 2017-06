MADRID. EL CONSEJERO ROLLÁN PREGUNTARÍA A GRANADOS POR LA CUENTA DE SUIZA Y EL MILLÓN DE LA CASA DE SU SUEGRO

Etiquetas

- “El golferió no formaba parte de la gobernabilidad”, asegura. El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda y miembro de la dirección del PP de Madrid, Pedro Rollán, sostiene que si se encontrara por la calle con el exconsejero Francisco Granados, que ha salido esta semana de la cárcel de Estremera tras casi tres años en prisión por su presunta implicación en la 'trama Púnica', “le preguntaría por qué tiene una cuenta bancaria en Suiza y por qué encontraron un millón de euros en la casa de su suegro”.“Trabajando eso no se consigue”, declaró Rollán a Servimedia, quien aseguró que “el golferío no formaba parte de la gobernabilidad”, al ser preguntado por la manera de gobernar en la etapa de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.A su juicio, “había algunos golfos que se estaban aprovechando de una marca que se llama PP”, partido que “está formado por hombres y mujeres, afiliados que en su mayor parte están trabajando de forma altruista y que están tan abochornados, como nosotros por el comportamiento de algunos dirigentes del partido”.Respecto a estos casos de corrupción, dijo que “nos tenemos que quedar con que el sistema de Derecho funciona, se han abierto causas, hay personas en prisión y otros salen y hacen declaraciones que tienen más que ver con su línea estratégica de defensa que con la verdad”, refiriéndose a Granados.Asimismo, manifestó que “con el tiempo y cuando terminen las causas judiciales, el que haya metido la mano en el cajón que pague por ello y el que quede absuelto, que pueda restituir su honorabilidad”.Refiriéndose al “nuevo PP”, indicó que “lo abandera Cristina Cifuentes, una mujer que tiene tolerancia cero con la corrupción”. “Ella fue la que impuso un código ético que va más allá de lo que hace cualquier partido y que el PP nacional, ya que un imputado por corrupción tiene que dejar el acta y que corra la lista electoral”.Finalmente, señaló que “rompo una lanza por Cifuentes, que es una persona honrada y trabajadora y que por ser ella la defensora de la lucha contra la corrupción, pretenden enturbiar su nombre”.