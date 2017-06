MADRID. EL GOBIERNO MUNICIPAL CIERRA FILAS EN TORNO A SÁNCHEZ MATO Y MAYER TRAS SU IMPUTACIÓN

Etiquetas

- Los imputados se pagarán su defensa y quieren declarar “lo antes posible”. El Gobierno municipal de Madrid compareció este martes casi en pleno para mostrar su apoyo a los delegados imputados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y su portavoz, Rita Maestre descartó ceses o dimisiones al afirmar que con su denuncia del Open de tenis no hubo “enriquecimiento personal o a terceros” sino todo “lo contrario”.Maestre; la vicealcaldesa Marta Higueras, Javier Barbero, Pablo Soto, Nacho Murgui, Jorge García Castaño y Guillemo Zapata arroparon a Sánchez Mato y Mayer tras ser imputados, a causa de una querella del PP, por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario por encargar por 100.000 euros un informe a un despacho de abogados para apuntalar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del contrato con Madrid Trophy Promotion para organizar el Madrid Mutua Open de tenis, cuando ya había otros informes previos que desestimaban esa denuncia. Según Maestre, la alcaldesa, Manuela Carmena, que está en Canadá, también transmitió su apoyo a los dos concejalesMaestre comenzó reiterando que todo el equipo de gobierno considera positivo el torneo de tenis pero “lesivo” el contrato que se firmó con MTP, por el que, por ejemplo, el Ayuntamiento pagaba los palcos vip que ya no paga tras renegociarlo, por lo que esta edición se ha ahorrado medio millón de euros.Seguidamente, proclamó que “es un imperativo moral y un compromiso político” del Gobierno “poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier indicio de irregularidades, mala gestión o mal uso del dinero público”. En ese empeño, aseguró, cuando llegaron, sabían que se iban a encontrar con “una maquinaria poderosa” que “hasta ahora ha utilizado jueces, medios de comunicación, presiones, amenazas y chantajes” para que no se hablara de lo que se ha hecho en los años pasados, y a ella atribuyó los más de 10 querellas y procesos que se les han abierto. “Esa es la razón por la que nos enfrentamos todos, no sólo Celia y Carlos, a este proceso judicial”, proclamó, añadiendo que el equipo sigue “muy unido y firme en su lucha contra la corrupción”, con Carmena “firme a la cabeza de este equipo firmemente orgulloso de ser un equipo regenerador, honrado y fiel en el uso del dinero público”. “Todo el equipo municipal está con ellos”, apostilló más tarde.Cuando los periodistas preguntaron por la adjudicación del contrato a un despacho de abogados sin concurso público y después de otros tres en sentido contrario, y por el Código Ético de Ahora Madrid que obliga a sus cargos a dimitir si son imputados por prevaricación o malversación de fondos en enriquecimiento personal o de terceros, Maestre aseguró que el Gobierno mantiene que “todo el proceso fue perfectamente legal y legítimo”, y que “mejor un exceso de celo que quedarse corto”, y que el Código Ético persigue “todo lo contrario” a lo que hicieron Mayer y Sánchez Mato cuando denunciaron como dirigentes de Madrid Destino, cuando ella era presidenta por ser delegada de Cultura y él vicepresidente. Ellos lo que hicieron, adujo, es denunciar una conducta en la que pudo haber enriquecimiento personal o de terceros”.Ahí marcó también la distinción con la dimisión que sí pidió Ahora Madrid de la delegada del Gobierno Concepción Dancausa, por el convenio entre Mercamadrid y Merca Ocio Hoteles que firmó cuando formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal en tanto que delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. En ese caso, matizó Maestre, “hubo un quebranto de 12 millones de euros para las arcas municipales beneficiando a un empresario que ahora está siendo investigando en otras tramas corruptas”: Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Ni Maestre, ni Sánchez Mato ni Mayer quisieron desmentir que cometieran los delitos que se les imputa por la adjudicación del contrato del informe, dado que eso será su estrategia judicial, pero el delegado de Economía puntualizó que ellos pedirán “declarar lo antes posible”, no el 18 de septiembre, cuando se les ha llamado, y Maestre reveló que los dos se costearán personalmente su defensa. Mato sí descartó dimitir, aseguró tener “la absoluta tranquilidad de que se actuó siguiendo los procesos de contratación de Madrid Destino” e incluso se reafirmó: “Perseveraremos. No nos van a parar con amenazas de ningún tipo”.Además, la portavoz aseguró que la Fiscalía les ha pedido toda la documentación sobre la contratación del Open desde 2001, y que ya se le ha remitido para que siga sus pesquisas. Y restó importancia a que en su día Carmena dijera que compartía el fondo de la denuncia contra el torneo de tenis, aunque no la forma, porque Mato y Mayer no le avisaron de que la presentarían: “Hay bastantes cosas más importantes que la forma en nuestra gestión diaria”.