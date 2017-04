MADRID. JOSEFA AGUADO ASEGURA QUE DEJARÁ EL ESCAÑO SI FINALMENTE ES IMPUTADA

Etiquetas

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado aseguró hoy, en los pasillos de la Cámara regional, que si finalmemte es imputada, dimitirá para no dañar el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes.Dijo que cumplirá el Código Ético del PP de Madrid que obliga a dimitir a los diputados y altos cargos de la Comunidad que sean investigados por casos de corrupción y reiteró que “no voy a poner en riesgo el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.Aguado hizo estas declaraciones tras conocerse que el juez del 'caso Gürtel' ha pedido su imputación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por adjudicar presuntamente a dedo un contrato del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en su etapa de jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de la citada localidad. Por otro lado, se declaró inocente y declaró que "no tengo nada que ver, no ostentaba ningún poder allí, me limitaba a firmar aquello que se hacía, nada más".Explicó que aún no ha recibido la notificación del TSJM y que se ha enterado de la petición de imputación por la prensa. "En estos casos, ves en la prensa y parece que eres culpable”, dijo la diputada popular, quien aseguró que “a mí se me ha condenado, estoy convencida de que no tengo nada que ver en este asunto y va a quedar claro".Por último, agradeció el apoyo que sus compañeros del PP y dijo que "el que me conoce sabe cómo soy, después de 35 años en diferentes puestos saben que no soy ninguna sinvergüenza”.