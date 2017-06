MADRID. EL PP PROPONDRÁ EL CESE DE SÁNCHE MATO Y MAYER EN EL PLENO MUNICIPAL DE LA SEMANA QUE VIENE

Etiquetas

- Almeida dice que “el silencio de la alcaldesa es atronador” y “cómplice”. El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid someterá a votación el próximo miércoles, en el Pleno ordinario de junio, una propuesta que exige el "cese inmediato" de los delegados de gobierno Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados por el informe que pidieron a un despacho de abogados para sustentar su denuncia del contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis.Así lo anunció hoy el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de una campaña con la que una furgoneta con el lema ‘¿Hablamos?’ y él en persona recorrerán los 21 distritos de la ciudad entre junio y julio, para escuchar problemas de los vecinos y proponerles soluciones. La iniciativa tiene un presupuesto de entre 10.000 y 12.000 euros.Almeida arrancó su intervención diciendo que eran las 10.24 horas y los “presuntos tridelincuentes’ no han dimitido”, al tiempo que recriminó a la alcaldesa, Manuela Carmena, de viaje en Canadá, que “la lejanía física no implica lejanía comunicativa” y debería ser consecuente con su opinión, manifestada antes de acceder al Ayuntamiento, de que un cargo político imputado “tenía que dimitir porque se rompía la estructura de confianza con los electores”.Después del acto, en declaraciones a los periodistas, elevó la crítica a Carmena recriminándole que “su silencio es atronador” y “un silencio cómplice” con Sánchez Mato y Mayer, y rechazó la negativa de los imputados a dimitir por no haber lucro personal ni de terceros afirmando que “ningún jurista avalaría esa tesis” y que en todo caso deberían marcharse “por vergüenza” tras haber gastado 50.000 euros en la petición de un informe sólo para “criminalizar al PP” y a la propia Carmena y su coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, que “firmaron los mismos contratos” que luego denunciaron Sánchez Mato y Mayer cuando dirigían Madrid Destino.Por todo ello, Almeida confía en que, además del apoyo de Ciudadanos, que ya presentó ayer una moción de reprobación para el Pleno de la semana que viene, el PSOE “tomará la decisión que le corresponde”, pidiendo el cese de los dos concejales imputados, después de que ayer la portavoz socialista, Purificación Causapié, hiciera “unas declaraciones muy razonables sobre la insostenibilidad” de su posición, si bien ella no llegó a pedir expresamente su dimisión o destitución.CAMPAÑACon respecto a la presentación de la campaña, Almeida dijo que “seguro que los madrileños tienen muchas cosas que decirnos, buenas, regulares y malas”, en línea con el vídeo de la misma, que, con voz femenina, invita a Madrid a una reconciliación con frases como “Seguro que hemos hecho cosas mal, cosas que no te han gustado. Discúlpanos. ¿Podemos empezar a hablar?”, o, sobre imágenes de desperdicios en la vía pública, “Tú no eres esto. Nunca lo has sido. Nunca los serás. Quieren que olviden todo lo que hemos hecho juntos”.El portavoz del PP llamó a terminar con “el gobierno de las carmenadas, las ocurrencias y las improvisaciones”, asegurando que Ahora Madrid ha hecho encerrarse a una ciudad que era cosmopolita y que no tiene proyecto no para solucionar los problemas de los ciudadanos sino los de sus propios concejales, como Sánchez Mato y Mayer, imputados ayer de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y delito societario por el Tribunal de Instrucción número 21 de Madrid, a instancias de una querella del Grupo Popular por el informe que pidieron a un bufete de abogados para fundamentar su denuncia contra el contrato del Open de tenis, después de que otros tres informes hubieran descartado irregularidades.