MADRID. SÁNCHEZ MATO Y CELIA MAYER DECLARAN MAÑANA POR EL INFORME CONTRA EL OPEN DE TENIS

El delegado de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, declaran este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid por el informe que encargaron a un bufete de abogados para sustentar su denuncia contra el contrato de organización del Open de tenis.Sánchez Mato y Mayer declararán por los puestos que desempeñaron en Madrid Destino (vicepresidente y presidenta) cuando la segunda era la delegada de Cultura y Deporte. También declara la que fue consejera delegada de dicha empresa municipal, Ana Valera.El juzgado admitió a trámite en junio pasado la querella que presentó el Grupo Municipal Popular contra los tres por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito societario.Todo ello por el informe que encargaron sin concurso público a un bufete de abogados, cuyas conclusiones nutrieron la denuncia que los tres presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción contra el contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis, que firmó el Ayuntamiento gobernado por el PP con la empresa Madrid Trophy Promotion.DELITOSEl PP entendía, y el juzgado admitió a trámite el recurso, que ese informe era innecesario puesto que antes los servicios jurídicos municipales y otro bufete privado habían elaborado otros que descartaban cualquier irregularidad en el contrato. De ahí la presunta prevaricación.Además, podrían haber incurrido en malversación de caudales públicos por los 100.000 euros que se acordó pagar al citado bufete, si el informe era innecesario; y en delito societario, por no haber informado al resto de miembros del Consejo de Administración de Madrid Destino, algunos vocales de otros grupos municipales.Hasta este viernes se mantenía en pie la controversia sobre si los dos concejales y la ex consejera delegada acuden en calidad de imputados o no. La alcaldesa, Manuela Carmena, sostiene que no lo están, puesto que simplemente se les ha llamado a declarar para que se defiendan de la querella presentada por un particular, el Grupo Popular.Por el contrario, el portavoz de este grupo, José Luis Martínez-Almeida, argumenta que la figura del querellado no existe, y que si una persona tiene derecho a mentir en su testimonio para no perjudicarse, ya está imputado, por lo que Carmena "construye un artificio" cuando niega la imputación.