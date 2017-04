MADRID. EL PP NO TOMARÁ NINGUNA MEDIDA CONTRA SU DIPUTADA AGUADO HASTA QUE SE PRONUNCIE EL TSJM

Etiquetas

El PP de la Asamblea de Madrid dijo hoy que no tomará ninguna medida contra su diputada María Josefa Aguado, a la que se investiga por el 'caso Gürtel', hasta que no decida sobre su situación el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).Fuentes del PP madrileño se pronunciaron de esta forma al valorar la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de atribuir a la diputada Aguado tres delitos relacionados con el 'caso Gürtel'.Desde la formación popular se aseguró que respetan las decisiones judiciales, pero que "tendrá que ser el TSJM el que decida ahora, a la vista del informe del juez, si la llama o no en concepto de investigada”. Estas fuentes destacaron que hasta que el TSJM no decida sobre la diputada Aguado, “no entra en vigor el código ético” del PP de Madrid, consistente en que cualquier parlamentario o miembro del Gobierno regional que sea investigado tiene que dejar el cargo.A este respecto, el juez De la Mata, instructor del 'caso Gürtel', ha elevado exposición razonada al TSJM con los indicios que hay contra la diputada Aguado por la comisión de tres delitos, que atribuye a la citada parlamentaria por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.