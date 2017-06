MAÍLLO SUBAYA QUE GRANADOS "NO TIENE POR QUÉ DECIR LA VERDAD" SOBRE EL 'TAMAYAZO'

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó este viernes en el marco del Fórum Europa que Francisco Granados "no tiene por qué decir la verdad" cuando asegura que Eduardo Tamayo pactó una compensación económica de "varios millones" por votar contra la investidura de su compañero Rafael Simancas y terminar dando la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. Después de asistir a un encuentro informativo del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, organizado por Nueva Economía Fórum, Maíllo se refirió así a las afirmaciones de Granados a 'OK diario' nada más salir de prisión. Granados asegura que el propio Tamayo le habló de esa compensación económica por lo que se conoció como 'Tamayazo'. "Cada uno es libre de expresar lo que estime conviente y oportuno, aunque sea a las puertas de una prisión y aunque haya estado en prisión unos determinados años", dijo. A continuación, precisó que cuando uno está inmerso "en un proceso judicial de esta naturaleza", como es el caso de Granados, dada su condición de investigado o procesado, "no tiene por qué decir la verdad". Maíllo considera que Granados "tiene que responder de sus declaraciones y probar lo que expresa", y la dirección del PP no tiene "nada que decir" al respecto. "No tenemos nada que ocultar", añadió, deseoso de que "se investigue por parte de los jueces" todo lo que consideren necesario. Aseguró que los dirigentes del PP están "absolutamente tranquilos" a pesar de las declaraciones de Granados. "Es bueno que todo el mundo diga lo que considere conveniente, teniendo en cuenta que tiene que decir la verdad y que tiene que probarlo, lógicamente", sentenció.