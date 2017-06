EL TSJ DE MADRID MANTIENE INMOVILIZADOS 238 MILLONES AL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL POR HACIENDA

Etiquetas

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de Madrid de suspender de forma cautelar la inmovilización de 238 millones de euros impuesta por el Ministerio de Hacienda para no superar el techo de gasto en el Consistorio al cierre del ejercicio 2017.El tribunal entiende, en sintonía con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, que de aceptarse la petición se estaría de hecho anticipando la estimación del recurso. Los jueces consideran, además, que el Ayuntamiento no ha acreditado en su recurso de forma suficiente la existencia de los daños y perjuicios de orden económico de difícil o imposible reparación que busca evitar, como exige la ley, “pues los elementos de prueba que aporta a tal objeto no resultan suficientes para establecer la certeza, aún de forma indiciaria, de dicha alegación”.El Ayuntamiento de la capital, dirigido por Manuela Carmena, recurrió el pasado 30 mayo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el cómputo del techo de gasto de 2016 y 2017 con la esperanza de frenar la inmovilización de 238 millones de euros por incumplir la ley. El equipo de Carmena llevó al juez una documentación que propone un cálculo alternativo del límite al desembolso público establecido por el Ministerio de Hacienda. Este lo ha rechazado dos veces. Según el equipo de Ahora Madrid, el Consistorio está en una situación de "indefensión".En caso de que el Ayuntamiento no aplique medidas correctivas en sus cuentas se vería afectado por un recorte de hasta el 60% de las inversiones previstas en el municipio. El Ayuntamiento de Madrid pretendía que el juez apreciara "una incorrecta interpretación de la ley y una incongruencia jurídica" que coloca al consistorio "en una situación de indefensión", que el tribunal no ha apreciado.Ahora Madrid sostiene que no es de recibo un recorte de tamaña dimensión en una ciudad que tiene un superávit de 1.000 millones de euros en sus cuentas y que reduce deuda a un ritmo mayor del esperado, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mantiene inflexible porque el cálculo de la regla de gasto “no es interpretable”.