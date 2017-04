MARHUENDA, “ABSOLUTAMENTE TRANQUILO” TRAS SU IMPUTACIÓN

Etiquetas

El director de ‘La Razón’, Francisco Marhuenda, aseguró hoy que está "absolutamente tranquilo" tras ser citado como investigado por el juez Eloy Velasco por los presuntos delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal en el caso de la gestión del Canal de Isabel II.Marhuenda declaró a ‘Elplural.com’ que su citación judicial y la del presidente de su periódico, Mauricio Casals,"es una cosa de locos", y no da crédito a que se le pueda imputar un delito de pertenencia a organización criminal, por no hablar de coacción e intimidación: "En este periódico nunca se ha publicado nada falso", afirma el periodista barcelonés, y así cree que se podrá demostrar.Según Marhuenda, su rotativo “se ha caracterizado por defender al PP y a Cristina Cifuentes y yo personalmente he defendido a Cifuentes en todas las tertulias de radio y televisión", por lo que le parece un "disparate" la citación como investigado.