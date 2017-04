MAROTO: “LA OPINIÓN QUE SE TIENE DE ESPAÑA FUERA NO TIENE NADA QUE VER CON LA CORRUPCIÓN”

Etiquetas

El vicesecretario general de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, aseguró este jueves en el marco del Fórum Europa que la percepción que se tiene de España en el extranjero “no tiene nada que ver con la corrupción”, sino con un país que funciona en el ámbito económico e hizo suyas las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que en este país “quien la hace, la paga”. Maroto se pronunció en estos términos antes de acudir al citado encuentro informativo que organizó Nueva Economía Fórum en Madrid con el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis y que contó con la presentación de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Ante los últimos escándalos de corrupción que afectan a las filas de su partido y a cómo esto puede repercutir en la imagen que proyecta España en el exterior, sostuvo que “la opinión que se tiene de España fuera de España no tiene nada que ver con la corrupción, sino con un país que funciona en lo económico”.Se remitió a lo expresado por el propio presidente del Gobierno y líder de los populares, que esta semana ha estado de viaje oficial en Brasil y Uruguay: “Ayer hizo declaraciones al respecto y creo que fue tajante. No se puede ser más claro de lo que ha sido Rajoy en esta ocasión. El que la hace, la paga. Yo firmo debajo de él sin ninguna duda”.El presidente del Gobierno manifestó este miércoles en Uruguay que “nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia” ante los casos de corrupción y aseguró que, mientras él lidere el Ejecutivo, el Estado de Derecho se respetará, lo que implica el sometimiento de “todos, sean quienes sean”, a la ley.“Es curioso que ayer en diferentes foros lo que nos decían diferentes empresarios que tienen que operar fuera de España es que existen expedientes de corrupción muy gordos y sonoros en EEUU que no salen de EEUU y que existen expedientes en Alemania que no salen de Alemania. Por tanto, estas cuestiones que sí nos preocupan en España no trascienden fuera”, razonó.Maroto indicó que no puede “añadir nada nuevo” sobre la reunión que ayer confirmó el exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano con el diputado autonómico Jesús Gómez y en la que éste le mostró “el famoso número” que se atribuye a una cuenta abierta en Suiza de Ignacio González. “Floriano dijo que una cosa es tener una denuncia y otra distinta tener una prueba”, espetó.Explicó que en ocasiones “con la denuncia o la sospecha es suficiente como para apartar a alguien de un cargo”. De hecho, prosiguió, fue decisión del presidente Rajoy evitar que Ignacio González, ahora encarcelado en el marco de la ‘Operación Lezo’, volviese a ser candidato a nada. “No lo fue después de aquello”, insistió.Al mismo tiempo, reclamó que las decisiones en torno a la Justicia se tomen “separándolas del rifirrafe político”, después de que ayer el PSOE y Ciudadanos registrasen conjuntamente en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno el cese del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Manuel Moix.Por último, hizo especial hincapié en que “no es conveniente” que cada vez que una sentencia o una decisión judicial “no guste” haya determinadas fuerzas políticas que salen “en tromba” acusando a los jueces. Por ello, se mostró partidario de trabajar para lograr una “auténtica separación de poderes” para que la Justicia siga actuando “con absoluta profesionalidad, que es lo que está haciendo en esta ocasión”.