MAYORÍA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA DEROGAR EL LÍMITE DE PLAZOS EN LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL

La mayoría del pleno del Congreso de los Diputados se decantó este martes a favor de tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos para derogar el límite de plazos para la instrucción de los procedimientos judiciales, por entender que esa limitación lamina la lucha contra la corrupción y la criminalidad. El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral defendió la toma en consideración de la proposición, en la que piden la derogación de los plazos recogidos en la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con ello, explicó, pretenden "desatar las manos" de los jueces y fiscales que luchan contra la criminalidad organizada y la corrupción a gran escala, que son los casos más complejos de instruir y los que pueden acabar en sobreseimiento debido a esos plazos. Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, repite que en España "quien la hace la paga", si no se pueden reunir las pruebas suficientes "difícilmente" se puede hacer realidad esa premisa, alertó Mayoral. El objetivo, aseguró, es "defender el Estado de Derecho y la democracia". La portavoz del PSOE en el debate, Ana Botella, anunció el voto favorable de su grupo porque ya cuando se aprobó esa reforma legal los socialistas alertaron de que era "fallida, contradictoria, limitadora de derechos y garantías e improvisada". Los socialistas consideran que la Justicia necesita un incremento de medios, no una limitación de los plazos de actuación. Criticó en ese sentido que el ministro, Rafael Catalá, no haya "movido un músculo" en ese objetivo mientras visita el palco del Atlético de Madrid y envía mensajes a imputados como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En nombre de Ciudadanos, Patricia Reyes dio a Unidos Podemos "la bienvenida al trabajo parlamentario" ante la primera iniciativa efectiva contra la corrupción más allá de autobuses, "teatrillos" o mociones de censura "virtuales". Reyes subrayó que lo que Unidos Podemos pretende con esa propuesta ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados porque está contenida en la ley integral contra la corrupción que fue tomada en consideración a propuesta de Ciudadanos. "Están desperdiciando los 71 escaños que tienen", les dijo, al tiempo que pidió que se deje trabajar "con tranquilidad" a los jueces y fiscales. También Esther Capella, de ERC, y Mikel Legarda, del PNV, anunciaron el voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa. Los nacionalistas vascos entienden que una "pena de banquillo no puede durar años" pero reclaman "más medios materiales y humanos y mejor organización judicial" para que los límites temporales no perjudiquen la instrucción.En esa misma línea se expresó también Lourdes Ciuró, del PDECat, mientras que desde el PP Carlos Rojas defendió la reforma vigente. "Funciona, se investiga a todo el mundo, se lucha contra la corrupción, se toman medidas como nunca se habían tomado y no hay impunidad para nadie", sentenció.