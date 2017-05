USCA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA PRESIÓN QUE SUFREN LOS CONTROLADORES EN BALEARES

Etiquetas

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) expresó hoy su preocupación por “la presión extra-laboral que están padeciendo en este momento” los controladores de Baleares, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado recientemente por un juzgado de Palma de Mallorca.Según USCA, dicho juzgado, al igual que otros 20 juzgados del país, ya había sobreseído la causa contra los controladores y ahora, a pesar de que esta entidad considera que no hay ningún elemento nuevo, cuando quiere abrir juicio oral, estando aún pendiente un recurso en la Audiencia Provincial.USCA sostiene que en el escrito de acusación de la fiscalía se imputa por un delito preconstitucional que conlleva penas de cárcel, “delito ya desestimado por la propia fiscalía en otras causas”. El sindicato indicó que en el auto de apertura de juicio oral se reconoce a la Audiencia Provincial de Mallorca como el órgano competente para celebrar el juicio, “órgano que es además el que ha de resolver el recurso pendiente en esta causa”.“Es pues la Audiencia Provincial quién deberá decidir si se celebra o no juicio y si finalmente esto ocurre, será allí donde se dictamine la responsabilidad del cierre del espacio aéreo, que creemos exculpará a los controladores de Baleares, como así ha sucedido ya en 20 de los 22 casos juzgados”, recalcó. USCA señaló que “la presión que están padeciendo los controladores de Baleares es excesiva y no debería ser soportada en ningún caso, puesto que no deja de ser una interferencia en el normal desempeño de las funciones propias de los controladores”.