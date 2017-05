MADRID. EL PLENO MUNICIPAL INSTA AL CONGRESO A REFORMAR LAS PLUSVALÍAS PERO RECHAZA DEROGARLAS

Etiquetas

El pleno municipal de Madrid aprobó este miércoles por unanimidad instar al legislador a modificar la Ley de Haciendas Locales para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibió el cobro de la plusvalía cuando el propietario de un piso pierda dinero al venderlo, pero rechazó con los votos de Ahora Madrid y el PSOE y la abstención de Ciudadanos una propuesta del PP que apostaba directamente por suprimirla en la capital.El concejal del PSOE Ramsés Pérez Boga presentó la propuesta aprobada por unanimidad, la que insta al Congreso a las modificaciones legales que requiere la sentencia del TC, y pidió que se cree una comisión técnica que aglutine la voz del Ayuntamiento ante los cambios en el impuesto de plusvalías derivados de la sentencia que anula su aplicación a propietarios que hayan perdido dinero con la venta del piso. Defendió no obstente el mantenimiento del impuesto, que recordó fue fijado por primera vez en Madrid en 1910El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, más drástico, calificó la plusvalía, en todos los casos, de impuesto “injusto y confiscatorio”, pues no distingue entre rentas y las bonificaciones dejan a mucha gente fuera, y ya se grava el incremento patrimonial. En el caso de Madrid, denunció que en ocho años se ha multiplicado por tres la recaudación municipal por las plusvalías, y que se incrementará otro 15% este año. Según sus datos, supone un 14% de los ingresos del Ayuntamiento cuando la media de los municipios de España es el 5%. Por eso, instó al Gobierno municipal a eliminarlo, dado que tenerlo o no es potestativo del Ayuntamiento.El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y en su réplica el socialista Pérez Boga, contestaron al PP que podía haber suprimido el impuesto cuando estaba en el Gobierno municipal, que ahora el actual mantiene en el 29%, y negaron que sea una doble imposición. Sánchez Mato puntualizó que no se paga dos veces, porque al declarar la plusvalía se desgrava del incremento patrimonial, y Pérez Boga que la doble imposición es cuando se paga exactamente por lo mismo y a la misma Administración.El delegado y el concejal socialista coincidieron también en que el responsable de derogar la plusvalía y aportar una fuente de ingresos alternativa a los ayuntamientos es el Legislador estatal, a quien apela el Tribunal Constitucional en su sentencia que elimina las plusvalías en caso de pérdida de calor del piso.La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, distinguió entre impuestos justos e injustos, y abogó por corregir los injustos como la plusvalía cuando hay pérdida de valor del piso. Por eso, reivindicó la proposición no de ley presentada por Cs en el Congreso de los Diputados, a la que el PP votó en contra. A este voto en contra se aferró Villacís para negar apoyo a la propuesta del PP. “Cuando vengan con el apoyo de Montoro tendrán nuestro apoyo”, les prometió, ofreciendo a cambio una transaccional que limitara la supresión de la plusvalía a los casos de herencia, muerte del familiar propietario. No obstante, apostó por rebajar el tipo del 29%, que le parece “abusivo”. El PP rechazó esta transacción.