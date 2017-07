MURCIA. GÉNOVA “EN ESTOS MOMENTOS” NO HARÁ NADA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, confirmó este martes que la dirección nacional del partido “en estos momentos” no se plantea forzar una retirada política del expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que sigue siendo el líder del PP provincial aunque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido sentarle en el banquillo.En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Maíllo remarcó que Sánchez “ya dimitió” al dejar la Presidencia de la Región de Murcia, lo que “no es cualquier cosa”. “Asumió su responsabilidad en una situación nada sencilla”, dijo.“Vamos a seguir creyendo en la presunción de inocencia”, demandó, y añadió que “lo que suceda dependerá mucho de lo que decida el PP de Murcia”. “Nos remitimos (al PP murciano) en que este caso no es un caso de corrupción, porque no se le acusa de llevarse un euro”.Preguntado expresamente por si Génova no va a hacer nada después de que la Justicia haya decidido sentar en el banquillo al expresidente de esta comunidad por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia), contestó que “en estos momentos no”.