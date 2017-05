Madrid pide medidas cautelares al TSJM ante el 'no' de Hacienda al PEF por encontrarse en "indefensión jurídica"

Etiquetas

En el próximo pleno aprobarán Acuerdos de No Disponibilidad para "cumplir con la legalidad", aunque la cuestionen tanto en clave política como de gestión

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ante el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro al considerar que la Administración local queda en "situación de indefensión jurídica".

Lo han explicado este lunes la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez. El recurso, de 39 folios, ha sido registrado telemáticamente poco antes de las 12 horas. "Consideramos que el Ayuntamiento está en una situación de indefensión jurídica en la medida en la que la ley no establece cuál debe ser la fórmula de cálculo de la regla de gasto", ha explicado Maestre a las puertas de la sede de la concejalía de Economía.

La fórmula que se emplea para calcularla reside en una circular del Ministerio, que coloca a todas las administraciones locales "en una situación de profunda indefensión". "Creemos que el cálculo que ha hecho el Ministerio no es justo para el Ayuntamiento", ha remachado.

El Consistorio defiende que existen "otras interpetaciones" y hasta que no se aclaren cuál es la fórmula de cálculo han pedido medidas cautelares con el fin de que el juzgado permita no llevar a cabo esos Acuerdos de No Disponibilidad. Maestre ha añadido que, a la espera de esas medidas cautelares, el Ayuntamiento aprobará en una sesión plenaria extraordinaria este miércoles el monto restante de los Acuerdos de No Disponibilidad.

LOS ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD SIGUEN ADELANTE

"En el próximo pleno llevaremos adelante los acuerdos porque creemos que tenemos que cumplir con la legalidad pero cuestionamos esa legalidad, tanto en clave política como de gestión", ha apuntado la portavoz. Esos acuerdos ascienden a un total de 238 millones de euros y son la exigencia que ha marcado el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2016.

Maestre ha sacado pecho por el superávit del Ayuntamiento y por la reducción de la deuda, que demuestra que el Consistorio "está comprometido con la sostenibilidad financiera de las administraciones". Lo que piden a Hacienda es que les "deje prestar los servicios que la ciudadanía exige y pide con razón".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha apuntado que el miércoles se aprobarán "en el marco más estricto de la legalidad" los 134 millones restantes de los Acuerdos de No Disponibilidad, tras los 104 ya con luz verde, hasta sumar el total de 238 millones exigidos por el gabinete de Montoro.

"MOTIVOS LEGALES MÁS QUE SUFICIENTES"

El edil ha considerado que el recurso presentado ante el TSJM indica que "hay motivos legales más que suficientes para discutir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y las medidas adoptadas por el ministerio en perjuicio de la ciudad de Madrid". "Creemos que hay argumentos jurídicos sobrados para ser optimista en cuanto a la realización de una postura positiva por parte del TSJM", ha remachado.

El edil ha remarcado que no esperarán a la resolución judicial para adoptar las medidas que se les ha exigido subrayando que los Acuerdos de No Disponibilidad "en ningún caso supondrán deterioro ni recorte de las políticas públicas", compromiso adoptado en el plan de gobierno aprobado con la investidura de Manuela Carmena como alcaldesa.

Sánchez Mato ha calificado de "rotundamente falsos" los argumentos que dan PP y Cs sobre que esos acuerdos supondrán recortes para la ciudad. En los ya aprobados, por un total de 104 millones, se han pasado inversiones de capítulo 6 a Inversiones Financieramente Sostenibles.

También se han obtenido con los ahorros en las licitaciones de los contratos firmados en los cuatro primeros meses del año. "Decir que habrá recortes es absurdo y forma parte de ese discurso falto de criterio que tienen PP y Cs", ha cerrado.