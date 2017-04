El Pleno del ayuntamiento de Madrid condena el 'Tramabús' de Podemos con los votos de PP, PSOE y Cs

Etiquetas

El Pleno del ayuntamiento de Madrid ha condenado el 'Tramabús' de Podemos --renombrado como 'Odiobús' por el PP-- con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE y el rechazo de todos los concejales de Ahora Madrid, votación que se ha hecho a mano alzada.

El proponente, el popular Percival Manglano, ha explicado que no era una moción sobre los límites de la libertad de expresión o sobre la ordenanza de publicidad exterior sino sobre la "instrumentalización del odio", que genera "réditos políticos" aunque torpedee la convivencia política.

Según Manglano, el autobús de Podemos "apela al odio al contrario" en un ejemplo de una etapa que se daba por superada en la vida política española. "Su función no era denunciar la corrupción sino usarla para fomentar el odio hacia las personas que aparecían en sus imágenes" ya que no todas ellas están condenadas o acusadas de corrupción.

Ese es el caso de Esperanza Aguirre, de quien ha dicho que es una persona "que ha dimitido sin ser acusada de nada" cuando en la Corporación "sí hay personas imputadas y procesadas". De hecho, el edil ha lanzado que si el PP fletara su propio autobús señalaría únicamente a concejales de Ahora Madrid.

De la corrupción ha lamentado que "por desgracia" ha afectado a algunos miembros de su partido. Manglano, por otro lado, ha criticado que el 'Tramabús' es un "tribunal popular contra los adversarios de Podemos" porque a la formación morada "no le importa el crimen sino la ideología del criminal", como se demuestra con los homenajes a Alfon, Otegi o Bódalo. "Destrozan la imagen pública" en lo que es "una técnica propia de países bolivarianos". Manglano ha exigido que Podemos cese de poner "dianas" mediáticas.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha contestado que el 'Tramabús' no contraviene ni la ordenanza de publicidad exterior ni es un delito de odio porque no ataca a un grupo determinado "a no ser que consideren así a la trama" corrupta.

Tampoco se viola el derecho al honor porque el Tribunal Constitucional ya ha indicado que personas relevantes deben someterse a un grado de atención más elevado por su popularidad. El 'Tramabús', en palabras de Barbero, hace una crítica "ética, cívica y política" y ha instado a los demás grupos a informar de la situación a la Fiscalía si encuentran indicios de delitos de odio.

BUS CON LENIN, MADURO, ESPINAR Y ERREJÓN

La edil de Ciudadanos Silvia Saavedra ha planteado qué pensarían en Ahora Madrid si los naranja fletaran un autobús, que circulase por Cibeles, con fotografías de "Lenin, Maduro, Espinar, Errejón y Rita Maestre". "Nunca lo haríamos porque trabajamos por los españoles y por los madrileños para mejorar su vida, no para hacer numeritos", ha lanzado.

El autobús, en su opinión, no es más que el ejemplo de "la política más vil, callejera y rastrera, que nada aporta". También ha arremetido contra Podemos, que se caracteriza por "el poco trabajo y los muchos numeritos y su falta de imaginación porque han copiado el autobús de Hazte Oír". "Dejen los autobuses para el transporte público y las excusiones de los niños", ha terminado.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha exigido que se "pare este absurdo", un autobús en el que aparece serigrafiado el expresidente Felipe González, quien promovió "las pensiones públicas, la educación y la sanidad pública, el desarrollo del Estado del Bienestar o la incorporación a la UE". "No pueden unir a un expresidente que tiene el respeto del país a un delincuente como Luis Bárcenas", ha reclamado.

Causapié ha pedido que la alcaldesa, Manuela Carmena, se pronunciara. La regidora lo ha hecho votando en contra de la proposición a mano levantada.

Barbero, por su parte, ha declarado que la corrupción es el "cáncer de la democracia" y que lo que no se puede hacer es "pelearse con el mensajero", en este caso el autobús de Podemos. Cree que la "indignación" se debe gestionar, como se hizo en el 15M, y hacerlo en clave de movilizaciones.