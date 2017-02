Maestre no interpondrá denuncia por la amenaza de muerte y no cambiará su forma de hacer política por "fanatismos"

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, no interpondrá denuncia por las amenazas de muerte recibidas y ha asegurado que está "tranquila" y que "ningún fanatismo o amenaza" va a cambiar su forma de "entender la política o de hacer democracia".

La sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid recibió un anónimo en el que se podía leer 'Rita y 16 unos tiritos en la sien'. Dicha sección fue la que absolvió a la concejala en el caso de la capilla de la Universidad Complutense.

Maestre ha explicado que ella ya tenía conocimiento de la amenaza "desde hace unos días". "No lo hemos querido hacer público porque ningún fanatismo o amenaza va a cambiar nuestra forma de entender la política y hacer democracia y no queríamos darle alas ni demasiado recorrido ni espacio mediático a quien no lo merece", ha expuesto.

"Estamos tranquilos", ha asegurado. La sección de la Audiencia lo ha puesto en conocimiento de la policía y de un juzgado de instrucción "para que investigue si este delito de amenazas tiene algún tipo de riesgo o no", ha explicado. "Por mi parte hay tranquilidad, mucha tranquilidad y mucha voluntad de seguir trabajando por Madrid", ha declarado.

Ella, por su parte, no denunciará las amenazas. "La sección lo ha puesto en conocimiento de la policía y del juzgado y ahora será el juez y la policía quienes determinarán si las amenazas tienen algún peligro y cabe, por lo tanto, iniciar una investigación. Yo por mi parte no voy a poner ninguna denuncia", ha destacado.

Preguntada por el apoyo recibido por sus compañeros de Corporación, la edil está segura de que le trasladarán "su solidaridad y cariño porque nadie apoya este tipo de manifestaciones".