Maillo no valora si Trillo debe pedir perdón porque es algo "personal" y remite al Gobierno la explicación de su marcha

Defiende su vuelta al Consejo de Estado y admite que no estuvo muy afortunado cuando dijo que no se le podía enviar a Perejil

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha evitado este viernes valorar si el exministro de Defensa Federico Trillo debería pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak 42, porque eso es "una cuestión personal". Además, no ha querido precisar si su relevo como embajador británico es un cese por esta causa, y se ha limitado a decir que en el Consejo de Ministros "seguramente podrán darse muchos más detalles de todo el proceso".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Maillo ha despejado la pregunta afirmando que "el dato objetivo" es que el relevo de Trillo iba a producirse porque ha cumplido cuatro años en Londres y que "quizá la cuestión sea el cuándo".

Y ha añadido que al margen del "apellido o el título" que se le quiera poner al relevo, lo importante es que en esta tragedia --un accidente en el que murieron 62 militares cuando regresaban de Afganistán-- "hay personas que han sufrido mucho y hay que escucharlos con mucha atención".

En cuanto a si Trillo debería pedir perdón, ha optado por decir que eso "es algo muy personal" y que cada uno habría actuado de una forma. No obstante, ni siquiera ha aclarado qué habría hecho él: "Yo hubiera hecho la mía propia y seguramente hay otros que harían la suya, muy distinta del de enfrente".

También ha recalcado que los tribunales dejaron claro que no hubo responsabilidad penal en el caso, aunque sí en la identificación de los cadáveres, un ámbito donde sí hubo sentencias condenatorias.

Para Maillo, lo importante es que el Gobierno y el Ministerio de Defensa han asumido el informe del Consejo de Estado que habla de responsabilidad patrimonial, "una manera de resarcir moralmente a las víctimas por lo que han sufrido".

"SE ESTÁN DANDO PASOS EN LA BUENA DIRECCIÓN"

Es más, ha señalado que las víctimas han considerado ese cambio de posición como "un avance importante", así que ha remarcado que "se están dando pasos en la buena dirección" y ha emplazado a esperar a la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el próximo lunes en el Congreso.

Por otro lado, ha insistido en que Trillo puede volver a su puesto de letrado en el Consejo de Estado porque ninguna resolución judicial se lo impide y ha añadido que "otra cosa es un cargo público". Es más, ha dicho que lo que él ha oído decir a las familias es que no vuelva a un cargo público, pero no que no recupere su plaza de funcionario.

Eso sí, ha admitido que es "llamativo" que su puesto sea precisamente en el órgano que ha emitido este informe sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.

También ha reconocido que "no fue muy afortunada" la frase sobre que no se puede enviar a Trillo a Perejil --como ministro de Defensa, Trillo dirigió la operación para recuperar el islote cuando Marruecos lo tomó--, pero ha recordado que lo hacía en el contexto de defender el derecho de Trillo a volver a su plaza de funcionario. "Uno no está acertado todos los días", ha dicho.