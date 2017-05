Marí (PSPV) dice que los acusados piden la expulsión del partido porque les han "truncado su sucio negocio"

Etiquetas

El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y denunciante del conocido como 'caso Emarsa', Ramón Marí, ha afirmado que las defensas de algunos acusados han solicitado la expulsión del PSPV del proceso como acusación popular por que "lo que les molesta" es que les han "pillado" y han "truncado su sucio negocio multimillonario a costa de saquear las arcas públicas y robar el dinero de los vecinos del área metropolitana".

Así lo ha manifestado Marí en un comunicado después de que este miércoles las defensas de algunos acusados en la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, han solicitado a la Audiencia que expulse del procedimiento al PSPV --acusación popular-- por actuar en esta causa "intentado sacar un rédito político" e incurriendo en un "populismo judicial".

El portavoz socialista en la EMSHI ha defendido la actitud del PSPV en la lucha contra la corrupción. "Las denuncias que hemos interpuesto, la personación en los casos que se investigan y la lucha contra la corrupción ha costado mucho dinero al PSOE y a los militantes que lo han pagado en sus cuotas, pero estamos muy tranquilos, porque gracias a nuestra labor los responsables del desfalco pagarán por lo que han hecho", ha añadido.

El también alcalde de Albal y secretario general del PSPV-PSOE en l'Horta Sud ha recordado que se han embargado bienes y propiedades a los acusados que rondan los 12 millones de euros.

"Sin nuestra denuncia se lo habrían llevado crudo y ahora lo tienen todo embargado. Ya sé que eso no les hace gracia y están dolidos, y entiendo su actitud, pero eso no es nada con el dolor que ellos producen a las familias cada vez que nos llega el recibo del agua y todos tenemos que pagar lo que ellos gastaron en viajes, prostitutas rumanas, comilonas, etc., con dinero de la depuradora unos 25 millones de euros", ha argumentado.

Por último, el dirigente socialista ha lamentado que los imputados "traten por todos los medios de perseguir a quien busca la verdad, impedir que se celebre el juicio o buscar la nulidad con oscuras maniobras". "Nos van a tener enfrente", han concluido.