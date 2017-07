Marín: "Espero que todos los que se dedican a interponer denuncias sin justificación alguna, paguen por ello"

Etiquetas

La portavoz del PP en Torre Pacheco afirma que "el alcalde Antonio León mintió al asegurar que respetaría la lista más votada"

La portavoz del PP de Torre Pacheco, Fina Marín, ha comparecido en rueda de prensa, espera que "todos los que se dedican a interponer denuncias sin justificación alguna, paguen por ello".

Acompañada de la secretaria general del PPRM, Maruja Pelegrín, y tras conocer el pasado martes el auto del Juez que archivaba la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa del municipio, ha puesto en valor el trabajo de los jueces y ha manifestado que "todos aquellos que se dedican a interponer denuncias sin justificación alguna paguen por ello".

Fina Marín ha acusado al alcalde del partido Independiente de Torre Pacheco, Antonio León, de mentir a los pachequeros, al declarar a los medios de comunicación en campaña electoral que, respetaría la lista más votada y ahora anuncia que "la moción de censura se gestó mucho antes de la imputación".

La portavoz popular en Torre Pacheco ha mostrado su satisfacción por el archivo de la causa, pero ha dicho seguir teniendo "una espina clavada" por los motivos que llevaron a Independientes y al PSOE de Torre Pacheco a presentar la moción contra ella.

Así ha citado, que entre las razones figuraban, el "desgobierno" del PP en el municipio, la anulación del contrato de la basura por el tribunal de lo contencioso al no justificar bien el riesgo de la empresa concesionaria del servicio, la situación en la que se encontraban los polígonos industriales de Torre Pacheco y el malestar de los trabajadores municipales.

Fina Marín ha desmontado con sus declaraciones la estrategia del alcalde León y ha explicado que casi dos años después de su mandato como regidor del partido independiente, el contrato de la basura y los polígonos industriales se encuentran "en peor situación que cuando gobernaba el PP, y las denuncias de los trabajadores hacia el gobierno municipal continúan en los juzgados".

Igualmente ha denunciado que el actual equipo de gobierno en Torre Pacheco continua trabajando con el presupuesto de 2015 porque un juez ha anulado el del ejercicio de 2016. Y ha criticado que, en un pleno extraordinario se haya tenido que aprobar una modificación en el presupuesto de 2.300.000 euros relativas a unos gastos efectuados en 2016, sin contar con una partida presupuestaria, y que el actual equipo de gobierno "pretende pagarlo con un remanente de tesorería que ya dirá el tribunal de cuentas si esa forma de pago es la correcta".

Además ha lamentado el que ha fecha de hoy no haya salido a licitación el contrato para dar el servicio de las Escuelas Infantiles el próximo mes de septiembre. Marín considera que no se va a llegar con los plazos para prestar este servicio.

Por todo ello Fina Marín ha reiterado sentir "vergüenza ajena y pena" cuando escucha hablar al actual alcalde del partido Independiente y al portavoz del PSOE del ayuntamiento pachequero de la gestión del PP cuando gobernaba, y cuando "alardean de haber pagado la deuda financiera del Ayuntamiento".

En este sentido ha explicado que no deben olvidar que "el pago se ha efectuado gracias a las medidas que el PP tomó en su día y esté quien esté gobernando los préstamos se pagan todos los meses, por lo que no están haciendo nada extraordinario".

LARGO PROCESO HASTA EL ARCHIVO DE LA CAUSA

En relación al archivo de la causa ha precisado sentirse satisfecha con la decisión judicial aunque se le ha hecho largo el tiempo de espera de la resolución.

Marín ha recordado que "han sido 20 meses de sufrimiento interno que he intentado ocultar por mi familia, mis amigos y mi partido con el fin de no preocupar a nadie". En este sentido ha subrayado que "creo en la Justicia y veo que funciona". Asimismo ha indicado estar en política para seguir ayudando a los pachequeros, "me he dejado la piel quitando tiempo a mi familia y lo seguiré haciendo porque nací con vocación de servicio a público y nadie conseguirá arrebatarme ese interés".

Preguntada por si va a pedir responsabilidad por el daño causado ante la Justicia, Fina Marín ha dicho que "una vez que lo estudie con el abogado, y si lo considera oportuno, se tomarán las medidas necesarias, pero no haré perder el tiempo a la Justicia". Marín ha concluido manifestando haber contado siempre con el respaldo del PP.

Al respecto, Maruja Pelegrín ha exigido a los dos partidos que interpusieron la moción de censura contra Fina Marín que "pidan perdón por el daño causado". Y ha recordado que entre las filas del PP ya son muchos las personas que han padecido este tipo de denuncias e injusticias por el hecho de pertenecer a unas siglas "tan legítimas a las de otras formaciones políticas".

En este punto ha hecho referencia "a la doble moral del PSOE que protege al ex alcalde de Cartagena, José López, investigado por cuatro delitos de corrupción política y lo ha nombrado teniente de alcalde de Urbanismo".

Por esto ha pedido respeto absoluto a la presunción de inocencia y ha aseverado de forma tajante que "la Justicia es la única legitimada para dictar sentencias en firme, todo lo demás es hacer daño".