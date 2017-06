Marzà reitera que el decreto plurilingüe está fundamentado y acusa al PP de buscar "la radicalidad y rédito partidista"

Etiquetas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado este lunes que el decreto de plurilingüismo es "plenamente" conforme a derecho, "está fundamentado pedagógicamente" y que "vela por el interés general y la igualdad de oportunidades" de todos los ciudadanos. Tanto es así, ha defendido, que el plazo para presentar recurso se ha acabado y el Ministerio de Educación, que es quien tiene competencias, "no ha presentado ningún recurso, que es lo que hubiera hecho si hubiera visto alguna irregularidad", como sí ha hecho en otras.

"Queda claro" pues, ha argumentado Marzà, que "es el PPCV el que está intentando tensar", el que "busca la radicalidad en sus discursos, la tensión por la tensión y sacar rédito partidista", sin mirar que los niños y niñas tienen que tener oportunidad de aprender las tres lenguas, "tras 20 años de fracasos con el modelo de enseñanza que había hasta ahora".

El conseller ha realizado estas declaraciones tras la presentación del proceso participativo de la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE), al ser preguntado por si la suspensión cautelar del decreto plurilingüe está afectado al proceso de admisión del alumnado en los centros, algo que el conseller ha asegurado que se está haciendo con total "normalidad".

En este sentido, ha aprovechado para lanzar un mensaje de "tranquilidad" a las familias, dado que "el proceso de admisión no tiene nada que ver con el decreto de plurilingüismo, ni con las decisiones judiciales sobre el decreto".

"Con toda la normalidad se ha seguido el proceso -de admisión- que continuará de cara al año que viene y los niños irán a escuela a los centros que han escogido sus familias", más del 90% a centros escogidos entre sus primeras preferencias, ha destacado.

"GENTE DE ORDEN"

En cuanto al decreto plurilingüe, Marzà ha aseverado que en su departamento son "gente de orden". "Nosotros cumplimos las leyes, cumplimos también las resoluciones judiciales, cumplimos y seguiremos cumpliendo, lo que hacemos es dar tranquilidad y velar por el interés general de los niños y niñas que queremos que aprendan de verdad y de forma efectiva tres lenguas: castellano, valenciano e inglés, cosa que hasta ahora no habían pasado", ha señalado.

A su entender, "aquellos que no quieren que eso pase son los que están intentando tensar, alarmar a la gente y trasladar una sensación de caos que no existe en los centros educativos y que no responde a las necesidades reales de nuestros alumnos".

El titular de Educación ha aseverado que están respondiendo a las necesidades de formación del alumnado y a todas las disposiciones legislativas y resoluciones judiciales y ha asegurado estar "tranquilo" porque "el procedimiento que se ha seguido para el decreto ha sido plenamente de acuerdo a derecho y fundamentado pedagógicamente".

Así ha augurado: "como estamos cumpliendo estamos tranquilos y plenamente confiados en que todos seguirá adelante, nosotros cumplimos todo aquello hay encima de la mesa y si no ha presentado recursos quien es competente es porque ha visto que no hay ninguna ilegalidad". La propia Fiscalía decía la semana pasada, ha recordado, "que los alumnos tienen los derechos garantizados y que de hecho es una apuesta por mejorar la educación en lenguas en nuestro territorio y que en ningún caso se vulnera ningún derecho".

El conseller, que se ha mostrado su "profundo respeto" al trabajo de jueces y fiscales, está convencido de que "no hay dificultad" para aplicar el decreto porque "ha seguido todos los mecanismos de seguridad jurídica". "Estamos completamente tranquilos y aplicaremos aquello que nos diga y sobre todo velaremos por el interés general, generando más oportunidades a las familias".

Ha criticado así a aquellos que "quieren negar sus oportunidades" cuando "han fracasado en la enseñanza de lenguas; todos sabemos que no se domina de forma efectiva el inglés, ni de forma generalizada el valenciano y que es mejorable el nivel del castellano", ha apuntado.

En la misma línea, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, ha pedido "que se concrete qué se está incumpliendo y a partir de ahí podremos contestar". Se ha referido así a la advertencia del grupo parlamentario popular en las Corts, de que podría haber prevaricación en la convocatoria de estancias en el extranjero de profesores, al "desarrollar" el decreto plurilingüe suspendido, y ha reclamado que "si alguien piensa que eso hay que suspenderlo porque no es bueno que el profesorado valenciano mejore su nivel de ingles que lo diga. Y que digan que ese curso es un incumplimiento de la sentencia".