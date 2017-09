Mato y Mayer tienen "curiosidad" por saber qué motivo ha impedido acudir a su declaración a 'Transparencia y Justicia'

Etiquetas

Los concejales delegados de Economía y Políticas de Género del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, han afirmado este lunes que desconocen y no tienen información para saber por qué no se han personado en su declaración los abogados de la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisiario José Manuel Villarejo, tras personarse como acusación particular en el procedimiento contra los dos ediles, pero que les genera "curiosidad".