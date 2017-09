Maza critica que muchos catalanes están siendo abducidos por la Generalitat que argumenta que el delito es legalidad

Etiquetas

Avisa de que los alcaldes podrían incurrir en desobediencia y malversación, quedando inhabilitados y "contaminando" toda la lista

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha criticado este viernes a la Generalitat por "engañar" sobre el marco legal del referéndum del 1 de octubre, queriendo convertir el delito en legalidad, y ha lamentado que muchos catalanes están siendo "abducidos".

"Se está vendiendo en Cataluña que estos hechos tienen cierta cobertura legal, apelando a los Derechos Humanos, lo que es rotundamente falso, están engañando cuando dicen que hay un atisbo legal", ha señalado en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.

"Hay muchos catalanes que están abducidos, les están convenciendo de que estos es legal. Esto es un delito, es ilegal, y están fuera de la ley cuando apoyen y voten en este referéndum, que yo confío sinceramente que no se va a celebrar", ha añadido Maza.

ALCALDES PODRÍAN SER INHABILITADOS Y CONTAMINAR LA LISTA

Y ha asegurado que la Justicia estudiará si los alcaldes que promueven el referéndum del 1 de octubre incurren en algún delito, apuntando a que podrían ser acusados de desobediencia o de malversación de caudales públicos. En este caso, los regidores se enfrentarían a ser inhabilitados, no pudiendo presentarse en las próximas elecciones y perjudicando a su lista electoral.

Según Maza podría incurrise en un posible delito de prevaricación, "ya que estos hechos (preparación del referéndum) conllevan un gran gasto", y explica que podría acarrear penas de hasta ocho años de prisión.

Igualmente, ante un caso de desobediencia, advierte que los alcaldes quedarían inhabilitados para los próximos comicios y "contaminando" a toda la lista, que quedaría también inhabilitada.

JUDICIALIZACIÓN DEL PROBLEMA CATALÁN

Sobre las acusaciones de que la cuestión del referéndum se está judicializando, ha recalcado que la Fiscalía está actuando frente a la comisión de delitos. "No es que se judicialice, se está dando la respuesta legal", ha argumentado. "Otra cosa es que haya diálogos político, algo que no me compete, serán los autores los que tendrán lo que hacer", ha afirmado Maza.

"Lo que me preocupa no son situaciones políticas sino delitos. Aquí se incurre en delitos muy graves y esto tienen que saberlo bien los ciudadanos catalanes", ha resumido el Fiscal General del Estado, para concluir diciendo que "no existe derecho a decidir fuera de las leyes".