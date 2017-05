Maza descarta que los fiscales hablaran de un chivatazo de Interior y dice que hubo una interpretación "apresurada"

Etiquetas

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido este jueves que "en absoluto" los fiscales de la 'operación Lezo' buscaban atribuir un "chivatazo" por parte del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto al expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama Ignacio González, en su escrito remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sino que se ha hecho una mala interpretración.

"Se ha interpretado que era investigación 'chivada' por el secretario de Estado de Seguridad y entiendo que se podía hacer una lectura apresurada pero lo que realmente querían decir es que no se referían a atribuir en absoluto que el secretario de Estado hubiera filtrado ni chivado nada", ha dicho Maza tras participar en un congreso sobre Compliance.

Además, el fiscal general ha añadido que decidió nombrar al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, a sabiendas de que existían unas conversaciones entre González y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana hablando sobre la idoneidad de su designación, porque entendió que era "mucho más importante" su proyecto dentro de la Fiscalía Anticorrupción que lo que "unos señores" pudieran decir.

"Podría haber evitado problemas y no nombrarle pero no sería de justicia hacer esa interpretación y sabiendo que estas conversaciones se sabrían algún día, no a través de filtraciones sino cuando se levantará el secreto de sumario, no tendría inconveniente alguno en justificar el nombramiento de este sueño Moix", ha explicado el fiscal general.