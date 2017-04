Maza afirma que el relevo de los fiscales del caso por las comisiones del 3 por ciento se debe a "razones operativas"

Etiquetas

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha explicado que se debe a "razones operativas y prácticas" el relevo de los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo que hasta ahora llevaban la causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) que investiga la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya CDC, conocido como "caso del 3 por ciento".

En declaraciones a los periodistas tras clausurar un curso de Derecho Militar y Defensa Nacional en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, Maza ha indicado que "todos los días se está haciendo cambio de fiscales por razones operativas y prácticas" en lo que es "práctica habitual de la Fiscalía".

Maza, que se ha remitido a la nota emitida por la Fiscalía General dando cuenta del decreto que propone el cambio de fiscales, ha asegurado que la decisión "no paraliza nada en absoluto" al ser un "cambio de personas dentro de lo que es la organización del trabajo del Ministerio Fiscal".

No supone además "cambio en absoluto en ningún tipo de planteamiento en ese asunto, en ese procedimiento", ha señalado el fiscal general del Estado quien, preguntado por la petición que Podemos ha hecho para que deje el cargo, ha indicado que sus dirigentes "son muy libres de pedir la dimisión que quieran".

Además, el relevo "para empezar no está decidido" pues "hay que comunicarlo al Consejo Fiscal que se celebra la semana que viene" y por tanto "todavía no hay decisión ninguna, y no es mía además".

Los fiscales que hasta ahora llevaban el caso de las comisiones del 3 por ciento serán sustituidos por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado --que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV-- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid. Los nuevos fiscales "disponen de más tiempo, están allí en Cataluña", ha comentado a este respecto Maza a los periodistas en Granada.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la decisión estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto.

Según ha confirmado oficialmente la Fiscalía General del Estado mediante una nota, la sustitución persigue sin embargo "que los Fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".