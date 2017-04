El dictamen de la cooperativa Metropolitan tendrá que pasar por el Pleno de mayo por los votos de PP, Cs y PSOE

Etiquetas

El dictamen de estimación a favor o en contra del proyecto de la cooperativa Metropolitan tendrá que pasar por el Pleno de mayo después de que la proposición del PP haya salido adelante en el Pleno con los votos de populares, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Ahora Madrid.

El portavoz de Desarrollo Urbano Sostenible del PP, José Luis Martínez Almeida, ha recordado que ya se debatió en el Pleno la necesidad de que el dictamen llegase a los 443 cooperativistas, algo que hasta el momento no se ha hecho.

El edil ha apuntado que el delegado, José Manuel Calvo, "incumple la Ley del Suelo" --el artículo 106 dice que en un mes debe presentarse una iniciativa a elevar al Pleno para su estimación o desestimación-- y que si no está en los tribunales es "sólo por la generosidad de estas 443 familias".

Almeida ha reprochado a Calvo que desde octubre "retiene la iniciativa de manera arbitraria en su despacho" y le ha instado a "que deje la desobediencia". "Si no cumple y no lo trae es porque sabe que no tiene mayoría pero hasta aquí hemos llegado", ha espetado.

Calvo, que ha lamentado que esta proposición no es más que una "maniobra de distracción para que no se habla de lo que pasa en el PP", ha explicado que el expediente sigue el procedimiento reglado. Fue en marzo cuando se le envió un requerimiento a la cooperativa y mientras el Ayuntamiento "trabaja con Metro y cooperativistas para buscar soluciones compatibles" que "cumplan con las condiciones de legalidad".

"Hay predisposición máxima a alcanzar esa solución", ha asegurado, para añadir que es responsabilidad de Metropolitan y de Metro la presentación de un proyecto que cumpla con la legalidad vigente. Los cooperativistas han desplegado carteles en los que se podía leer 'La trama de Ahora Madrid contra 443 familias'.