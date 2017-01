Mina Terrassa aclara que la juez ha desestimado la medida cautelar por la municipalización del agua

Etiquetas

El secretario general de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, Avel·lí Martorell, ha aclarado que la desestimación del recurso, presentado por la empresa, es en referencia a la medida cautelar que reclamaba la suspensión de los acuerdos adoptados en el pleno extraordinario del pasado 1 de diciembre sobre la municipalización del agua y no al contencioso administrativo.

Se tratan de la reversión de los bienes e instalaciones de la compañía al Ayuntamiento y a la prórroga forzosa del servicio, tal como lo ha explicado este miércoles Martorell a Europa Press y ha afirmado que se ha presentado un recurso de apelación contra esta resolución, hecha pública este martes, al considerar que "no está bien fundamentada".

Ha recordado que en el auto de la juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Barcelona dice que "de momento" no tiene perjuicio para la empresa, porque hay un consenso de reversión pero no un traspaso y en esta línea, Martorell ha subrayado que "se usan para otros servicios en otras poblaciones y por eso no se pueden revertir".

El secretario general de la compañía ha apuntado sobre la prórroga forzosa que se les ha impuesto un nuevo contrato y según el artículo 235 del reglamento de obras, actividades y servicios de Catalunya se está "obligado a prestar el servicio hasta que se decida el nuevo gestor".

En el plenario de Terrassa del pasado diciembre se dio luz verde --votos favorables de PSC, CiU, Terrassa en Comú, ERC y la CUP y las abstenciones de C's y PP-- revertir los bienes de la compañía a la ciudad y la prórroga forzosa hasta junio de 2017, por lo que Mina presentó un contencioso y esta medida cautelar.