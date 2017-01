Molina admite que Podemos apuntó "alto" con su Ley de Garantías y dice que "es mejor ir más despacio pero más seguro"

Etiquetas

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha admitido este martes que su formación "apuntó alto" al pretender aprobar su Ley Integral de Garantías Ciudadanas y ha dicho que, tras consultar con expertos, se han "dado cuenta de que, quizá, vale la pena ir un poquito más despacio pero mucho más seguro". De ahí que de momento se haya rebajado la expectativa y su objetivo sea ahora darle forma de Plan Integral de Garantías Ciudadanas, aunque manteniendo su vocación de acabar siendo un texto legislativo.

El líder regional de Podemos ha realizado estas manifestaciones durante una entrevista en CMMedia Televisión, que recoge Europa Press, un día después de presentar ante los medios de comunicación el citado Plan de Integral de Garantías Ciudadanas, una "experiencia piloto" que la formación morada pretende que derive en la aprobación de dicha Ley.

"Es verdad que planteamos la Ley porque quizá pusimos el objetivo antes que el camino, no me cuesta decirlo. El objetivo sigue siendo la ley. A lo mejor pecamos de querer ir directamente a por ella, pero tras un periodo de reflexión interna y de consultas con juristas, economistas y profesores, dijeron: 'Ojo'", ha manifestado Molina, que ha lamentado que se aprueben leyes que luego no se cumplen como la Ley de Servicios Sociales, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha o la Ley de Igualdad.

"Vamos a intentar hacer un camino que haga que esta Ley sí se cumpla para que la ciudadanía no pueda decir: ustedes me están hurtando los derechos que me han reconocido", ha defendido el secretario regional de Podemos.

"Es verdad que apuntamos más alto y que cuando hemos empezado a estudiar nos hemos dado cuenta de que quizá vale la pena ir un poquito más despacio pero mucho más seguro", ha insistido Molina, que ha añadido que este plan "no es un paso atrás ni un paso adelante", respecto a la Ley.

Dicho esto, ha asegurado que el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que cuenta con el visto bueno de la Dirección nacional del partido, es un "buen" plan y "exportable" a otras regiones, como demuestra, según ha avanzado, que compañeros de Podemos en Andalucía o Asturias ya le han llamado para informarse al respecto.

En este marco, el líder regional de Podemos ha vuelto a decir que su relación con el presidente regional, Emiliano García-Page es "muy escasa" y que habla con él "cuando coinciden entre pasillos". "Quién quiere llegar a buenos puertos tiene que tener una relación más continuada y más interesada", ha avisado al Ejecutivo regional.