Montiel quiere un presidente "más reivindicativo" y reprocha a Puig su "amabilidad innecesaria" con el Gobierno

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, asegura no entender que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se preste a participar en la "ceremonia de la seducción" que está desplegando el PP con visitas como la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: "Veo a Puig haciendo un ejercicio de amabilidad innecesaria, yo quiero un presidente de la Generalitat más reivindicativo frente a Madrid".

Así se ha pronunciado el dirigente de Podemos en una entrevista concedida a Europa Press respecto a las relaciones de la Generalitat con el Gobierno central tras la Conferencia de Presidentes y la reciente visita de la vicepresidenta al Palau.

Para Antonio Montiel el PP necesita ahora, sin la mayoría absoluta, tener "un poco más de cintura política" y está "jugando a mimar al PSOE para asegurarse una legislatura tranquila", que aventura "cargada de recortes", mediante "concesiones de cara a la galería".

Tras una Conferencia de Presidentes con "pocas cosas concretas", considera que la gira de Soraya Sáenz de Santamaría por las autonomías va encaminada a "seguir dándole cordialidad, espacio político a los barones territoriales, especialmente a los del PSOE". En este sentido, cree que esas visitas forman parte de esa "ceremonia de la seducción" del PP a la que entiende se preste el PSOE en términos globales, pero no Ximo Puig en particular.

Así, para Montiel "la demanda de la deuda histórica, de la financiación o la exigencia de inversiones para el Corredor Mediterráneo y otros temas estratégicos debería ser una bandera que estuviera enarbolando todo el tiempo, a riesgo de ser menos simpático ante el Gobierno de Rajoy".

"Le veo muy posibilista, veo a Puig haciendo un ejercicio de amabilidad innecesaria: yo creo un presidente de la Generalitat más reivindicativo frente a Madrid", sentencia el portavoz de Podemos en las Corts, que sostiene que el jefe del Consell no ha sido lo suficientemente reivindicativo.

Montiel confiesa que "esperaba un poco más de exigencia" de un 'president' que ha hablado del problema valenciano: "Me cuesta entender que el problema valenciano sea solo un dolor de cabeza, algo que se trate con algunas visitas de Soraya Sáenz de Santamaría, que no se si es licenciada en medicina pero creo que no".

En todo caso, considera que "la prueba del algodón" llegará en septiembre, cuando se presenten las conclusiones para el cambio de modelo de financiación y cuando PP y PSOE van a tener "una prueba compleja" porque deberán demostrar su capacidad de generar un amplio consenso que integre a todas las regiones, no sólo a las que gobiernan.

OBJETIVOS PARA EL SEMESTRE

Por otra parte, preguntado sobre cuáles son los objetivos que marca Podemos al Consell para este semestre, una vez el propio Ejecutivo ha concretado sus retos en el seminario de Sagunto, Montiel cita el de empezar a dar cumplimiento al plan de choque en vivienda social, hacer eficaz la ley de pobreza energética convocando las ayudas o poner en marcha mecanismos de lucha contra la pobreza energética destinados a jóvenes menores de edad en familias con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales.

Además, reclama al Consell una "acción decidida" en la lucha contra la violencia de género, modificando la orden que convoca las ayudas a las víctimas porque "es idéntica a la de la época del PP".

LA NUEVA RTVV

Uno de los grandes objetivos para Podemos es que finalmente la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) eche a andar tras la aprobación del mandato marco. Queda por delante que el Consejo Rector complete el proceso de constitución de la sociedad, se aprueben los estatutos y se elija al director general, además de la asignación presupuestaria al ente.

Con estas "cuatro patas", señala el dirigente, en primavera debería ser posible empezar a poner en marcha las medidas contempladas en el proyecto del director, como el tipo de rejilla, la plantilla o el modelo empresarial. "En marzo deberíamos tener todo eso despejado para empezar el reclutamiento del personal", ha incidido, para agregar que los productores deberían empezar ya a recibir la confirmación de las adjudicaciones para tener tiempo para el proceso de producción de los contenidos.

"Tienen que tener la tranquilidad de que esas adjudicaciones se producen a lo largo de febrero, como muy tarde principios de marzo, para que se pongan a trabajar para que se pongan a trabajar, eso generaría un movimiento en el sector audiovisual muy importante y generaría certidumbre en un sector con más de 90 por ciento de desempleo".

AGENDA "REALISTA" ORIENTADA A POLÍTICAS "REALES"

Así, señala que la agenda de Podemos es "realista" y está "orientada a políticas reales". Además, Montiel asegura que le gustaría que se pudieran abrir espacios de debate sobre el modelo de futuro de la Comunitat, sobre el modelo turístico, económico o el desempleo, entre otras cuestiones para "construir un relato que, además, debe alimentar en buena medida la imagen de nosotros mismos que queremos tener". Ahí, ha incidido, "la nueva radiotelevisión juega un papel fundamental".

AGENCIA ANTIFRAUDE

Preguntado sobre la puesta en marcha de la agencia antifraude, una de las grandes reivindicaciones de Podemos y cuya creación ya ha sido aprobada por las Corts, ha señalado que es una cuestión que "sigue adelante" y ahora "necesita director y emplazamiento".

En este sentido, Montiel ha afirmado que están pendientes de que las Corts, de quien depende la agencia, emita un informe para ver si el edificio de que dispone en Conde Trénor puede ser usado en parte como sede de la misma y también corresponde al presidente del parlamento autonómico abrir el plazo para la selección de director o directora.

Esta misma semana, ha remarcado, se acordó la iniciación del expediente de proceso selectivo y ahora habrá que elaborar las bases para que las Corts publique el anuncio.

Preguntado sobre el hecho de que el Gobierno pudiera recurrir la ley, considera que es "irrelevante" para el desarrollo de la agencia y "no paraliza en absoluto" su puesta en marcha. "En todo caso, la eventual inconstitucionalidad si la hubiera, que creemos que no, afectaría a artículos muy concretos y quedarían en suspensión, pero no el conjunto de la ley", ha agregado.