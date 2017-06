Moreno afirma que el congreso del PP ya se ha celebrado e insta a "mirar al futuro" y "trabajar todos juntos"

Etiquetas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha incidido en que el congreso provincial del partido en Jaén se ha celebrado, "ha habido un resultado" y "hay una dirección provincial", de modo que lo que ha abogado por "mirar al futuro" y "trabajar todos juntos" por el objetivo de ganar las elecciones autonómicas.

Así lo ha señalado este viernes en el municipio jiennense de Torres a preguntas de los periodistas después de que el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, haya presentado una demanda judicial para pedir la nulidad del cónclave, en el que optó a la liderar el partido, al entender que "se han vulnerado derechos fundamentales" en este proceso, por lo que también lo ha impugnado ante el Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz.

El presidente de los 'populares' andaluces ha manifestado que cualquier ciudadano español, "milite en el PP o en cualquier fuerza política", puede "acudir a los tribunales cuando considere que se conculque cualquier derecho, interno o externo", de manera que se trata de "una decisión independiente y libre.

Cuestionado por el posible efecto que puede tener en la convivencia del propio PP jiennense, ha destacado que "lo único" que le importa "es mirar al futuro" y hablar "de los ciudadanos" con cuestiones como las que han tratado en el Ágora Rural que se celebra en Torres. Ese futuro, según ha añadido, "se pinta trabajando juntos, todos con un mismo objetivo que no es otro que ganar las elecciones autonómicas".

"Yo no hablo de divisiones de partido porque este partido es muy fuerte, muy sólido. Un partido diverso y plural, esa es nuestra riqueza. Nosotros no somos homogéneos ni tenemos dogmas de fe, sino que cada uno tenemos a veces visiones distintas o diferenciadas, visiones que expresamos libremente", ha comentado.

En este sentido, ha indicado que "aquí ya se ha producido un congreso, ha habido un resultado, hay una dirección provincial" --que encabeza el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena-- y lo que "corresponde es mirar al futuro, ganar las elecciones autonómicas y trabajar juntos para conseguir ese objetivo".

Por otro lado, preguntado por el Comité de Derechos y Garantías al que también ha recurrido el alcalde de Porcuna, ha precisado que "es un órgano autónomo" y son sus miembros, "en función de los estatutos y los reglamentos del partido los que marcan las decisiones que quieren adoptar".

"Tienen un plazo para contestar a cualquier afiliado que acuda a este órgano y, por tanto, me imagino que responderá en tiempo y forma. Pero a mí no me trasladan ni las deliberaciones ni las cuestiones internas porque son juristas que deciden entre ellos", ha concluido.