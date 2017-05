Moreno acata el auto que no recurrirá y sigue confiando en llegar al congreso del PP con una candidatura unitaria

Etiquetas

El alcalde de Porcuna (Jaén) y candidato a la presidencia provincial del PP, Miguel Moreno, ha dicho que acata "sin ningún tipo de reserva" el auto judicial en el que se rechaza la suspensión cautelar del congreso del próximo domingo, 21 de mayo. Ha señalado que acepta la resolución judicial "con humildad y con la cabeza alta", al tiempo que se ha mostrado confiado en que todavía hay tiempo para llegar al congreso con una lista que integre a las dos candidaturas hasta ahora enfrentadas.

Moreno, en rueda de prensa, ha descartado recurrir el auto, aunque ha dejado abierta la puerta a seguir adelante con una demanda judicial en firme hasta ahora solo anunciada si el congreso finalmente se celebra sin garantías y a salvo de irregularidades.

Ha insistido en su voluntad de llegar al congreso con una candidatura única porque es "la única manera de no hundir al partido" ya que ahora mismo "nos encontramos en una encrucijada y en el momento más complicado de la historia del PP en la provincia de Jaén". En este sentido, ha reiterado que "si no tenemos alturas de miras y llegamos con una candidatura única al domingo, habremos hundido al PP en la provincia de Jaén".

Sin embargo, ha apuntado que se hace difícil llegar a acuerdos cuando por la otra candidatura, la del alcalde de Santisteban del Puerto, Diego Requena, y avalada por el todavía presidente, José Enrique Fernández de Moya, solo se piensa "en pasar factura una vez que pase el congreso".

Ha subrayado que confía en que "en cuestión de horas" el comité organizador (COC) del XII congreso provincial asuma la resolución del Comité Autonómico de Derechos y Garantías y se les facilite el listado de los 900 compromisarios que tendrán derecho a voto el domingo y que elegirán al presidente provincial. Además, tal y como estableció dicho comité confían en que se depurarán los miembros natos de la junta directiva que ejercerán como compromisarios y quedarán fuera los 32 que estiman que no pueden tener derecho a voto por no haber sido dado de alta en tiempo y forma.

"No podemos más que confiar en que va a ser así porque sería el disparate más grande y la primera vez en la historia de este partido que no se cumpliera una resolución del máximo órgano de control de Andalucía", ha dicho Moreno y ha añadido que de no hacerlo sería "un esperpento y un espectáculo" que conllevaría la apertura de expedientes sancionadores.

También ha insistido en que confía en los esfuerzos que se están realizando desde la dirección del PP-A por llegar a acuerdos y acabar el domingo con una candidatura unitaria aunque hasta el momento no se hayan producido avances ni haya previsto ningún tipo de contacto entre las dos candidaturas enfrentadas.