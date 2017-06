El diputado Nuet (SíQueEsPot) declara este lunes ante el TSJC por las votaciones soberanistas

Etiquetas

El diputado de SíQueEsPot en el Parlament Joan Josep Nuet está citado a las 9 horas de este lunes para declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por votar a favor de tramitar una propuesta de resolución de JxSí y la CUP que incluía la defensa de un referéndum unilateral sobre la independencia, aprobada el 6 de octubre.

Nuet comparecerá ante la magistrada Maria Eugènia Alegret después de que ya lo hayan hecho, también como investigados por la misma causa, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la secretaria primera de la Cámara catalana, Anna Simó; el vicepresidente primero, Lluís Corominas, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, todos de JxSí.

En un principio, Nuet no estaba incluido en la causa porque la Fiscalía no le apuntó en su querella al considerar que no pretendía, como los diputados de JxSí, "incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional" pero se autoinculpó en declaraciones a la prensa y, finalmente, la magistrada lo citó también como investigado.

Esa resolución insistía en la capacidad de Catalunya para la autodeterminación, instaba al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", ponía un límite para su celebración y creaba una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.

Forcadell fue la primera de los cinco investigados en comparecer ante el TSJC el 8 de mayo --aunque ya lo había hecho antes, tras una primera querella de Fiscalía-- y explicó al tribunal que no "transgredió" el mandato del TC al permitir votar resolución porque, según ella, se limitaba a recoger lo abordado en el Pleno durante el Debate de Política General.

Precisamente, este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del TC.

Según el reglamento de la cámara, la Mesa tiene poder de decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria --artículo 37.3 sobre las funciones de la Mesa--, con lo que se trataría de dirimir si la Mesa hace un mero control formal de debates y resoluciones o si tiene poder para fiscalizar los temas que se abordan y puede impedir algunos.

"INVIOLABILIDAD"

En esa misma comparecencia ante el tribunal, Forcadell pidió a la magistrada y al fiscal Francisco Bañeres que defendiesen su inviolabilidad parlamentaria como garantía de la separación de poderes; luego, junto a Simó, presentó un recurso al TSJC en la misma línea.

Sin embargo, el tribunal lo rechazó al considerar que no es aplicable a este caso porque los diputados son inviolables por sus votos y sus opiniones en el ejercicio del cargo, mientras que a ellos no se les investiga por esto, sino por los presuntos delitos de "prevaricación y desobediencia grave" al TC.