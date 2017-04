Nuet sospecha que el TSJC le imputa ahora por defender a la Mesa del Parlament

Etiquetas

Considera que rectifica el "juicio diferenciado de valor por ideas políticas" de la Fiscalía

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, ha mostrado su sorpresa porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido ahora incluirle en la querella contra miembros de la Mesa de la Cámara por contravenir los dictámenes del Tribunal Constitucional, y sospecha que lo hace a raíz de sus declaraciones en favor de los miembros investigados.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios después de conocer este martes que definitivamente debía comparecer como imputado en el caso contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas, y las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet, por permitir que se votaran resoluciones soberanistas en la Cámara.

La Fiscalía había presentado una querella contra todos ellos, pero no contra Nuet porque "no pretendía dar impulso al proceso constituyente preordenado en la resolución 1/XI, sino que actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa".

Tras esa decisión, Nuet ha aclarado en varias ocasiones que sabía lo que hacía y que la diferencia de criterio le parecía "una discriminación ideológica y una politización burda e intolerable", porque el resto de miembros son de JxSí, que defiende el proceso independentista.

Este martes, el diputado de SíQueEsPot ha narrado que el lunes el TSJC se puso en contacto con su abogado para decirle que en la mañana de este martes acudiera para recoger su citación para declarar como testigo: "La sorpresa ha sido cuando realmente se le ha comunicado que no era mi citación sino la voluntad por parte de la instructora del caso, en contra de la Fiscalía, de imputarme".

Nuet desconoce el motivo del cambio de criterio de la magistrada Maria Eugènia Alegret para citarle como investigado --algo que le explicará el 23 de mayo, que es cuando le ha citado--, pero ha interpretado que se debe a sus declaraciones tras la decisión de la Fiscalía de no imputarle pese a haber votado a favor de tramitar las resoluciones, como el resto de miembros investigados.

"No sabemos a qué obedece el cambio, porque la Fiscalía argumentó con potencia y fuerza que mi trayectoria política llevaba a pensar que no quería conculcar la Constitución", ha dicho Nuet, que ha recordado que, desde que Fiscalía presentó su escrito, en sede parlamentaria no ha habido votaciones ni en la mesa acciones parlamentarias que ahora lleven a pensar que quiere ir contra la Carta Magna.

"INOCENTES"

Ha afirmado que "lo que sí hay son declaraciones políticas" en favor del voto en la Mesa tanto suyo como de los miembros del órgano director del Parlament investigados, unas opiniones que ha advertido de que no va a cambiar y que seguirá defendiendo.

Nuet considera que todos esos miembros, como él, "son inocentes", y cree que lo que tendría que haber hecho el TSJC es exonerar a todos los miembros, pero ha afirmado que Alegret ha tomado la decisión más fácil.

"En lugar de exculpar a mis compañeros, se me ha imputado a mí para intentar salir de una situación vergonzosa, que es que hubiera un juicio diferenciado de valor en función de las ideas políticas de cada una de las personas" hecha por la Fiscalía, que Nuet cree que Alegret corrige con su inclusión en la causa.