Núñez destaca que, en los dos años que lleva instruyendo los ERE, ha contribuido a acabar con el "atasco" del Juzgado

Etiquetas

La juez María Núñez Bolaños cumple este viernes dos años como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye 'macrocausas' como los ERE fraudulentos, y ha hecho balance de todo este tiempo señalando que "en dos años ha salido más papel que en los cinco anteriores", cuando la titular era Mercedes Alaya, resaltando que ha contribuido a acabar con el "colapso" y al "atasco" de este órgano judicial.

Cabe recordar que fue el día 16 de junio de 2015 cuando la juez María Núñez tomó posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en sustitución de la magistrada Mercedes Alaya --que ahora ocupa una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla-- tras once años en el Juzgado de Familia número 17 de la capital hispalense.

En declaraciones a un grupo de periodistas, la juez María Núñez ha subrayado que, en estos dos años, "ha salido mucho papel, más papel que en los cinco años anteriores", e incluso "me dicen que no es que en dos años haya sacado más papel que en los cinco anteriores", sino que "ha salido más papel que en los cinco siguientes si yo no hubiera estado aquí".

"Ha salido mucho trabajo", ha destacado la magistrada, que ha asegurado que "hay una cosa que no se ve, que es el trabajo diario de la oficina judicial, con notificaciones diarias". "Es un trabajo que no se ve, pero la oficina funciona, funciona notificando todos los días", ha resaltado.

La instructora ha valorado que, durante este tiempo como titular del Juzgado, ha elevado ya a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento la 'macrocausa' más antigua, como es la del delito societario de Mercasevilla, que data del año 2009, y dos de las piezas separadas en que ha dividido el caso ERE.

La magistrada se ha referido así a la pieza 'política' de los ERE por la que serán juzgados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a la pieza por las ayudas a Surcolor, mientras que "en los próximos días" elevará a la Audiencia las piezas por las ayudas a Acyco, Cenforpre y Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero que habría destinado parte de las mismas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

Asimismo, ha archivado la pieza 'política' de los cursos de formación, decisión que ha sido recurrida por la acusación que ejerce el PP-A ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

CONCLUIDA LA INSTRUCCIÓN DE UN 30% DE LAS PIEZAS

La juez ha explicado que, de este modo, ya han sido remitidas a la Audiencia cuatro de las seis piezas 'piloto' en que se dividió la causa, precisando que la pieza de las sobrecomisiones "está ya terminándose", mientras que sigue instruyendo la pieza relacionada con los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago.

Al hilo de ello, la instructora ha aseverado que "las matemáticas no engañan" y ha resaltado que en sus dos años como titular de Instrucción 6 "han salido, por lo pronto, seis 'macrocausas'". "¿Cuántas han salido antes?", se ha preguntado.

Con todo, la juez ha asegurado que, en estos momentos, se ha concluido o está próxima a finalizar la instrucción de un 30 por ciento de las piezas en que está dividido el caso ERE, que ascienden a un centenar, aunque ha llamado la atención sobre el hecho de que no dejan de abrirse nuevas piezas en base a los atestados que va entregando la Guardia Civil.

"HEMOS PASADO DEL COLAPSO DEL JUZGADO A COLAPSAR LA AUDIENCIA"

"No dejan de entrar atestados, la semana pasada entraron tres y no puedo sacar tres o cuatro atestados todas las semanas", ha lamentado la juez, que ha anunciado que, de aquí a final de año, elevará a la Audiencia "otras diez o doce piezas". "Hemos pasado del colapso del Juzgado a colapsar la Audiencia, el atasco salta de edificio", ha dicho.

De hecho, cabe recordar que la propia Audiencia, para evitar el atasco de procedimientos que le llegan, ha pedido una sección de refuerzo.

Asimismo, ha asegurado que no se arrepiente de haber pedido la plaza de titular del Juzgado de los ERE, recordando en este sentido la anécdota de un abogado que, estando en Sala, le dijo 'ya se verá si usted está o no está el mes que viene' y 'si lleva o no lleva los ERE', aunque ha afirmado que ha olvidado este tipo de comentarios porque no es "en absoluto rencorosa".

"Tomarle el pulso a las 'macrocausas' cuesta trabajo y sobre todo de las dimensiones que tienen aquí las 'macrocausas'", ha subrayado la magistrada, que ha indicado que, en principio, no tiene pensando marcharse del Juzgado, ya que está "contenta" con el trabajo que se está haciendo, "con archivos ordenados, organizados".

Durante los dos años que lleva en el Juzgado, la magistrada ha demostrado además una "gran sensibilidad" con los imputados, ya que, según defiende, "el papel es lo de menos, lo importante son las personas que hay detrás de esos procedimientos", las cuales "tienen derecho a una justicia ágil" porque la instrucción de las causas no puede durar siete años o más.