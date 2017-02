MADRID. LA OPOSICIÓN AFIRMA QUE SE SABÍA QUE ERA UNA “OPERACIÓN DE RIESGO” QUE TELEMADRID COMPRASE LOS DERECHOS DE ATLÉTICO Y GETAFE

Etiquetas

Los portavoces de Ciudadanos, Podemos y PSOE en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política en la región, César Zafra, Miguel Ongil y Encarnación Moya, respectivamente, coincidieron en señalar, tras la sesión de hoy, que la compra por parte de Telemadrid, a través de una sociedad instrumental, Madrid Deporte Audiovisuales (MDA), participada en un 49% Radio Televisión Madrid y en un 47,5% por Caja Madrid, con el fin de adquirir y comercializar los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe, fue una “operación de riesgo y ya se sabía entonces”.El diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que en la sesión de hoy “se han dado claves de que era peligroso invertir en el mercado del fútbol con dinero público”. Señaló que, además de “para especular”, esta operación produjo un “daño patrimonial”, según se deduce de las afirmaciones de los comparecientes, quienes también dejaron claro que “no era necesario crear una sociedad instrumental” para comprar esos derechos audiovisuales.A su juicio, se recurrió a esa fórmula para "negar información e impedir el necesario control parlamentario”.La socialista Encarnación Moya dijo que de las declaraciones de los comparecientes se desprende que “todos lo que aprobaron la operación sabían el riesgo que había”. En este sentido, destacó “el riesgo se corrió con dinero público y alguien ha salido beneficiado” y explicó que está en los tribunales la reclamación del dinero aportado en concepto de adelanto a los clubs de fútbol por retransmisiones no realizadas porque el contrato, para cinco años, se rompió al tercero.Se mostró convencida que está operación salió adelante en el Consejo de Administración de RTVM debido a las “fuertes presiones" del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asimismo, aseguró que “ha quedado claro que no era necesario crear esa empresa para retransmitir partidos”.El diputado de Ciudadanos César Zafra calificó de “interesante” la comparecencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ya que ha reconocido que “personalmente no hubiese hecho una sociedad para comprar los derechos del fútbol, dejando claro que lo que se ha hecho en Telemadrid tiene muchas aristas”.“En Ciudadanos tenemos muy claro que vamos a seguir llamando a comparecer a esta comisión de investigación a todas aquellas personas que puedan aclarar qué ha pasado en la Comunidad de Madrid durante todos estos años para que la corrupción se ha expandido como una gran mancha de aceite”.Por su parte, el popular Alfonso Serrano dijo que “ha quedado claro que no hay ningún viso de corrupción” en este asunto y añadió que “hay varias sentencian que lo ratifican”.Asimismo, indicó que “se ha puesto de manifiesto que gracias a esa operación se pudo ver el fútbol en abierto” en Telemadrid y achacó a “cambios en el panorama audiovisual” que “se truncaran las posibilidades de éxito”.En la sesión de hoy comparecieron Javier Tebas Medrano, vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional entre los años 2001 y 2013; Joaquín Escaso, director Jurídico de RTVM en el momento de la venta de los derechos audiovisuales; Manuel Soriano, presidente del Consejo de Administración de RTVM hasta julio de 2013, y Engracia Hidalgo Tena, consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.