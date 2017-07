ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS CELEBRAN LA SENTENCIA SOBRE BISCARRUÉS

Etiquetas

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra celebraron este miércoles que el proyecto de Biscarrués, que “pretende levantar una presa y un embalse que alteraría la ecología del río Gállego, afluente del Ebro, ya es papel mojado”, como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional.Las organizaciones ecologistas se expresaron de esta manera en un comunicado conjunto en el que remarcaron que la Audiencia Nacional “tumba el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental que sustenta la construcción de esta infraestructura hidráulica en la provincia de Huesca, actualmente en trámite de información pública”.Así lo estimaron los colectivos que recurrieron el embalse de Biscarrués ante la Justicia: la coordinadora Biscuarrués-Mallos de Riglos, los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, y las organizaciones WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Estas organizaciones hicieron hincapié en que el principal argumento esgrimido por la Audiencia Nacional es que, con este proyecto, “el Gobierno de España incumple la Directiva Marco de Agua”, que “obliga a prevenir el deterioro de todas las masas de agua de la Unión Europea y a mejorar su estado”. A juicio del tribunal, según estas organizaciones ecologistas, “esto no sucedería si se construye Biscarrués, ya que el río Gállego se vería modificado significativamente al dejar de ser un sistema de agua corriente para convertirse en un depósito”.Asimismo, añadieron que la Audiencia Nacional ha afeado al Estado español que “cuando se aprobó el anteproyecto de Biscarrués en 2012, nuestro país ya había incumplido la Directiva Marco del Agua al no haber aprobado en 2009 todos sus planes hidrológicos y, entre ellos, el del Ebro”.En opinión de los demandantes, la acreditación de que el Estado incumple la citada directiva es “especialmente relevante, no solo porque es ejemplarizante, sino porque sienta un precedente y puede tener implicaciones sobre otros proyectos en curso”, como, por ejemplo, los planes para construir los embalses de Valcuerna, Almudévar y Mularrova.Por último, solicitaron al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a Riegos del Alto Aragón, empresa que impulsa el proyecto, que “no recurran esta sentencia y que entierren Biscarrués definitivamente”.