Oltra destaca que Fiscalía ve "irregularidades" en los pagos a la concertada aunque no tengan carácter penal

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha destacado este viernes que la Fiscalía "dice que hay una serie de irregularidades" en el pago a colegios concertados de la Comunitat Valenciana, que debería dirimir el Tribunal de Cuentas, aunque no considera que tengan carácter penal, por lo que aboga por remitirlos "al ámbito que corresponde".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell después de que Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez el archivo de la causa que investiga presuntas irregularidades en el pago a concertados al no apreciar que se haya incurrido en ilícito penal.

Según ha incidido la portavoz del Consell, Fiscalía "dice que hay una serie de irregularidades que se deberían depurar" y que existen pagos "no justificados y no adaptados a la normativa a determinados colegios privados", pagos que "no deberían haberse producido".

Otra cosa, ha agregado, es que haya suficiente prueba de delito porque "una cosa es que algo no esté bien y otra es que sea delictivo", aunque "irregular era" y se denunció "algo que no está bien hecho".

El ministerio público ha remitido al juzgado un escrito en el que solicita este sobreseimiento al considerar que, en todo caso, podría existir alguna irregularidad contable, pero no penal. Si el juez acepta finalmente la solicitud de Anticorrupción no habría causa contra el único investigado, el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-CECE), José Manuel Boquet.

El procedimiento, que se abrió por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, partió de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes.