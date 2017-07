Oltra: "Un tribunal no puede ser una segunda cámara, para tomar decisiones políticas hay que presentarse a elecciones"

Etiquetas

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha apuntado este viernes, preguntada por las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que han paralizado el decreto de plurilingüismo y han otorgado cautelarmente conciertos de Bachillerato a dos centros, que "un tribunal no puede ser una segunda cámara", ya que "para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, y es obvio que los magistrados del TSJCV no se han presentado a elecciones", sino a "oposiciones, que aunque rima no es lo mismo".