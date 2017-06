Oposición afea a Cifuentes que estuviera "a la defensiva" y dijera que nunca intervino en la contratación de la Asamblea

Etiquetas

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han reprochado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que durante su comparecencia en la sesión extraordinaria de la comisión de investigación sobre corrupción estuviera "a la defensiva" y argumentara su defensa en que no intervino en el fondo de la adjudicación del servicio de cafetería a Arturo Fernández cuando era miembro de la Mesa de Contratación de la Cámara.

Tras la comparecencia, la portavoz del PSOE, Encarnación Moya ha visto a Cifuentes "a la defensiva, como si fuera una atraque personal hacia ella". "Me ha preocupado que ella tergiversara y no respondiera a la realidad sobre los pliegos y al papel del comité de expertos. Y que haya intentado extender a todos los demás una responsabilidad cuando ningún partido participaban en ese comité (de expertos)", ha dicho.

Por tanto, sale de la comisión "sin tener nada claro". "No sé si esto es un cúmulo de coincidencias --no creo que en política haya coincidencias-- o no se enteró, o miró para otro lado o fue partícipe de este engranaje montado para la financiación ilegal del PP, según las sospechas policiales. La mayoría de los responsables políticos de cierta relevancia en esta comisión dicen que nunca han intervenido nada ni responsables y espero que no le ocurran como a otros, como Francisco Granados e Ignacio González, que están ahora en la cárcel. Espero que no ocurra por el bien de la sociedad y de la Comunidad en general", ha apuntado.

Moya no duda de que los informes sobre los contratos los hicieran los técnicos, pero sí de qué forma o grado se influyó en las decisiones de los técnicos, "que son tres y dos miembros son militantes del PP". "Las declaraciones de algún técnico insinúan que al menos uno de ellos varió la puntuación que inicialmente había dado", ha señalado.

"NI LE ACUSA PODEMOS NI LA INQUISICIÓN, SINO LA GUARDIA CIVIL"

Asimismo, el portavoz de Podemos, Ramón Espinar, ha criticado que Cifuentes "trate de caricaturizar la Asamblea de Madrid como una especia de tribunal de la inquisición". "Ni la acusa Podemos ni el tribunal de la inquisición, la acusa la Guardia Civil no con un informe, sino con dos. En el primero dice que hay una duplicidad y sospechas sobre el amaño de un contrato y el segundo dice que no podía ser a la vez miembro de la Mesa de contratación y del consejo de expertos, que no se sabe muy bien a título de qué estaba, porque experta en agroalimentación no es", ha señalado.

El también portavoz de Podemos en el Senado ha recordado que aquí no están por dilucidar si Cifuentes tiene responsabilidad penal o no en este caso, "aunque ya sabemos que el juez aprecia indicios de responsabilidad penal en lo que ha pasado con la adjudicación".

"Queríamos dilucidar si hay responsabilidad política y hoy Cifuentes nos ha ayudado poco porque nos ha montado una escenita como si ella fuera la agredida por comparecer a las preguntas de los diputados. Sólo ha cumplido con una obligación. Ha venido obligada porque tiene que hacerlo", ha señalado.

Espinar también ha reprochado a la presidenta autonómica que no haya respondido a sus preguntas y que se haya "escudado" en un informe muy discutible de la Secretaría general de la Asamblea que no ve mal la compatibilidad como miembro del comité de expertos y como presidenta de la Mesa de Contrataciones.

"En cinco minutos de Google hemos encontrado dos sentencias contrarias de 2015 y 2016. Ese informe tiene poca validad jurídica porque está mal hecho y la secretaría de la Cámara no está para ejercer de abogada defensora de Cifuentes y recetar los argumentarios de su jefa de comunicación", ha apuntado.

Sobre los aplausos y el 'paseíllo' de apoyo de los diputados a Cifuentes antes de su comparecencia, el diputado de Podemos ha recordado las ovaciones que dieron a los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre cuando también declararon en esta comisión y luego o han dimitido o han acabado en la cárcel. "Una ovación del PP yo no se la deseo a nadie", ha manifestado.

CS: "VER, OÍR Y CALLAR"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación se ha mostrado "decepcionado" con las respuestas dadas por la presidenta regional porque "en el comité de expertos dijo que no hizo nada, sólo firmaba".

"Otras veces dice que le informaron o pasaba por allí. Cuando nos acusa de ser inquisición es que ella está acostumbrada al dicho de ver, oír y callar. Ella ha pasado por un montón de sitios pero no ha visto ni escuchado nada. Ella dice que es una víctima del sistema y no ha hecho nada. Cada semana tenemos un imputado nuevo en el PP. Alguien podía haber levantado la voz hace tiempo en su partido", ha apostillado.

Respecto al momento de tensión que ha protagonizado durante su parte de interrogatorio, Zafra ha manifestado su "sorpresa" porque pensaba que la presidenta, "que estaba acostumbrada a estar en situaciones complicadas, iba a mantener la calma". "Me ha recordado a Ignacio González. Se ha puesto bastante tensa y esperaba que estuviera mucho más tranquila", ha sentenciado.

PP: "LA OPOSICIÓN HA MONTADO UN CIRCO"

Por último, el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha asegurado que con la comparecencia de hoy "ha quedado claramente demostrado que frente a insidias y suposiciones, los hechos se ponen sobre la mesa y el proceso de adjudicación han sido transparente y contó con la participación en órganos colegiados de todos los partidos políticos".

"El Comité de expertos emitía una evaluación que tenía que ser aprobada por la Mesa de contratación y la Mesa de la Asamblea, donde están todos los grupos. Es curioso que cuestiones que deslizan algunos grupos hoy aquí, en aquel momento esos grupos no preguntaron, ni hicieron ni vieron nada. Por lo tanto, o aquí algunos ven lo que antes no veían motivados con alguna intencionalidad política o que 15 personas de diferentes partidos y funcionarios se juntaron para darle un contrato a una persona cuando no existe ninguna prueba que ratifique ese hecho", ha esgrimido.

Preguntado por el ambiente previo a la comisión, con paseíllo de apoyo a Cifuentes, Serrano ha indicado que "es lógico que haya gente que venta a apoyar evidentemente a la presidenta, dentro de su grupo, al igual que han venido otros diputados de otros grupos". "Aquí lo importante es que detrás de la presidenta hay un grupo y un partido unido y cohesionado entorno a su liderazgo", ha dicho.

"A los grupos de la oposición les interesa agitar un poquito para decir que siguen aquí y se acuerden de ellos, montando un circo con comparecencias.. Se ha hablado de cuestiones técnicas y de documentación que no hemos pedido ni la hemos visto y así todo se ha llamado a la presidenta. La intencionalidad de los grupos era clara", ha concluido.