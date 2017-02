MAITE PAGAZAURTUNDÚA (UPYD) VE “ABSOLUTAMENTE INJUSTO” NEGAR EL DERECHO AL VOTO A CUALQUIER PERSONA CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, aseguró este miércoles que es “absolutamente injusto” negar el derecho al voto a cualquier persona por razón de discapacidad.Así se manifestó la eurodiputada magenta en relación a la concentración celebrada esta mañana ante el Tribunal Constitucional por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena inclusión y Down España, en la que participaron más de medio millar de personas.El fin de la protesta era reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no pueden ejercerlo, debido a sentencias que modifican su capacidad legal.En concreto, el desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes explicaron durante la protesta que “cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación”, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.En este sentido, Maite Pagazaurtundúa señaló que “lo primero que nos tenemos que cuestionar es si se pregunta a la gente el valor del dinero o los diferentes partidos políticos antes de votar”. Por último, la eurodiputada española hizo hincapié en que los motivos que llevan a una persona a elegir el sentido de su voto pueden ser muy variados y eso no se cuestiona, indicando que alguien puede ejercer su derecho de sufragio por sentimientos como el odio, el amor o el enfado.