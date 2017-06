El PCA cree que la sentencia de Mercasevilla prueba la "cacería contra IU" y la "ruin estrategia" del PP

Etiquetas

Ve a Zoido y Beltrán Pérez como autores de la "mezquina estrategia política" y critica la "instrucción inquisitorial" de Alaya

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Sevilla ciudad ha considerado este jueves que la absolución del exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), junto al resto de acusados, por las supuestas irregularidades indagadas en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla para enajenar unos terrenos, prueba la "cacería" promovida contra la federación de izquierdas y la "ruin estrategia" del PP.

En concreto, la juez Yolanda Sánchez Gucema absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo; a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante; al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

A su juicio, en esta causa cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya allá por 2009 únicamente existen contra los acusados "meras sospechas", ya que no se ha acreditado ningún "amaño" ni "concierto previo" para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos, pese a que en el concurso mediaba una oferta económicamente mejor por parte del Grupo Noga. Tampoco ha quedado probado, según la juez, que hubiera un pacto entre Sando y el resto de empresas para que presentaran ofertas de "relleno".

"BRUTAL LINCHAMIENTO"

Ante la absolución del que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, el PCA de Sevilla capital ha opinado que la sentencia "pone a cada uno en su sitio y evidencia, de forma nítida y contundente, cuan infundadas e injustificadas eran las graves acusaciones que durante más de ocho años ha tenido que sufrir Torrijos, en un marco de completa indefensión y de brutal linchamiento".

En paralelo, la organización comunista muestra su "indignación por la tardanza" del proceso judicial y por "una instrucción absolutamente inquisitorial, en muchos aspectos absurda y surrealista, que ha ocasionado un daño político, moral y personal irreparable" al exconcejal de la federación de izquierdas.

Rememora el PCA, al respecto, que la juez Mercedes Alaya imputó a Rodrigo Torrijos la primavera de 2011, "casualmente pocos días antes de que arrancase la campaña electoral" de los comicios municipales de aquel año, a los que Rodrigo Torrijos concurría como candidato a la Alcaldía por IU-CA.

"Si de algo ha sido culpable nuestro camarada a lo largo de su trayectoria personal y política, es únicamente de su honestidad, coherencia y compromiso con sus ideas", defiende el PCA, que destaca la "firmeza y valentía" de su exportavoz municipal, a quien "la derecha política, mediática y económica siempre quiso quitar de en medio a cualquier precio".

LA "CACERÍA" CONTRA IU

La absolución de Rodrigo Torrijos y el contenido de la sentencia, a juicio del PCA, prueba "la cacería política, mediática y judicial promovida contra IU y sus cargos públicos, por el PP y poderosos sectores de la ciudad", para "sacar a IU del gobierno de la ciudad".

"El caso de Torrijos no se puede aislar del de otros ex concejales comunistas de IU en el Ayuntamiento de Sevilla como Lolo Silva, Josefa Medrano o Carlos Vázquez. Ellos también fueron víctimas de esta mezquina y ruin estrategia política, encabezada por el actual ministro de Interior y juez de profesión, Juan Ignacio Zoido, y por quien se perfila actualmente para ser el próximo candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez", considera el PCA de Sevilla capital.

Exponiendo que todos dirigentes de izquierda "salieron siempre absueltos" de los "múltiples y graves delitos de corrupción" atribuidos, el PCA pregunta retóricamente "cómo se repara el daño" ocasionado a estas personas y al "proyecto político" de la federación de izquierda. "La respuesta es evidente: no se puede", enfatiza la organización comunista.

"La sociedad no se merece este abuso constante de la administración de justicia para fines políticos", avisa el PCA, mostrando su "desprecio a ese método y a que los tribunales sean utilizados de manera bastarda para ensuciar la acción política". Finalmente, el PCA de Sevilla capital reclama al PP "unas disculpas públicas y la asunción de responsabilidades políticas por el vergonzoso papel desempeñado en todos estos procesos judiciales que han quedado en nada".