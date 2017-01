El PDeCAT baraja presentar a Puigdemont por Girona y Mas por Barcelona si puede ser candidato

Etiquetas

No se descarta también que Mas forme parte de la lista pero no la encabece

El PDeCAT baraja que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea candidato por Girona y su antecesor en el cargo, Artur Mas, por Barcelona en caso de no ser inhabilitado por el juicio del 9N antes de que se convoquen unas eventuales elecciones.

Así lo han explicado a Europa Press diferentes fuentes del partido después de que Puigdemont cerrara la puerta a ser el cabeza de lista en unas elecciones catalanas y que Mas no se autodescartara e insinuara que el presidente catalán formará parte de la lista.

"El único que se ha autodescartado hasta ahora es Puigdemont, nadie más debe autodescartarse. Y yo estoy dentro de los que no deben autodescartarse. No debe autodescartarse nadie más porque la situación del país es la que es", sostuvo el también presidente del PDeCAT.

Se trata de un escenario que está sobre la mesa y que, dichas fuentes consultadas, consideran que podría ayudar a repuntar los malos resultados que las encuestas vaticinan para el PDeCAT frente a ERC, aunque todo ello está condicionado a lo que pueda ocurrir durante los próximos meses.

En primer lugar, se está a la espera de la decisión que adopte la CUP con los Presupuestos en el consejo político que celebrará el sábado 28 de enero, y que en caso de que aprueben no darles luz verde se precipitarían las elecciones, tal y como se comprometió el mismo Puigdemont.

Además, está previsto que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgue a Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau del 6 al 10 de febrero por la consulta del 9N, que podría inhabilitarle para ejercer cargos públicos.

El mismo Mas pronosticó que le inhabilitarán, pero podría recurrir la sentencia, lo que le permitiría ser candidato hasta que la sentencia fuera firme.

Según apuntan algunas fuentes, el juicio podría ser una bomba de oxígeno electoral para Mas, al que le juzgan por delitos de desobediencia y prevaricación --que podrían implicar una condena de inhabilitación--, después de que se descarta citarlo por malversación de fondos, lo que sí podría haber supuesto pena de cárcel.

También cobra fuerza que Mas forme parte de la lista electoral pero no la encabece, lo que permitiría igualmente incorporar su nombre y el de Puigdemont en una misma candidatura en busca del máximo número de votos, y dejar que la lidere alguien que las bases vean como "savia nueva".

Y es que hay quienes aseguran que Mas no será el candidato porque no representa la renovación que querían que rezumara el PDeCAT y porque no se entendería que un expresidente de la Generalitat se presentara de nuevo con el riesgo de quedarse en la oposición, y hay quien hasta constata dificultades para encontrar a alguien que quiera ser cabeza de cartel sabiendo que, en base a las encuestas, podría no ganar.

DIFERENCIAS ENTRE FAMILIAS

Lo que evidencian todos estos movimientos es que, una vez Puigdemont insistió en su negativa a ser candidato, las diferencias entre las familias del PDeCAT prosigue, y marcan posiciones y tejen alianzas para afrontar la situación que pueda derivarse los próximos meses en Catalunya, teniendo en cuenta que dentro del partido hay quienes no creen que el referéndum se celebre.

Por ello, algunas familias ya trabajan con la posibilidad de que se celebren primarias en el partido para elegir un candidato, como establecen los estatutos de la formación, aunque también hay quien no cree que se lleven a cabo, y más si el calendario electoral se precipita.

En caso de que Mas fuera el candidato, determinadas fuentes dan por hecho que pondrá de número dos a la portavoz del Govern, Neus Munté, y por lo tanto podría sustituirle si fuera inhabilitado, aunque también existe la posibilidad de que la también consellera de Presidencia se postule como candidata.

Otros nombres que se tantean son el de la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y el del conseller de Cultura, Santi Vila, que no descartaría tampoco ser candidato al Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.